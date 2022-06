Palubný personál Ryanairu od dnešného dňa štrajkuje: Zistite, či sa to týka aj vášho letu

Štrajky sa začínajú dnes a potrvajú do soboty 2. júla. To sa dotkne letov na desiatich základniach po celom Španielsku - Madrid, Malaga, Barcelona, ​​Alicante, Sevilla, Palma, Valencia, Girona, Santiago de Compostela a Ibiza.

Štrajky prichádzajú ako súčasť pokračujúcich akcií personálu aeroliniek po tom, čo sa minulý víkend v piatich krajinách konal podobný protest. Dovolenkári budú informovaní, ak budú ich lety tento víkend zrušené, hoci minulotýždňový štrajk sa podľa Ryanairu dotkol menej ako dvoch percent z 9000 letov.

Galéria fotiek (3) Lietadlo spoločnosti Ryanair

Zdroj: SITA/AP Photo/Andrew Medichini

Hovorca Ryanairu pre The Sun povedal, že stále očakávajú, že tento víkend budú fungovať v plnom rozsahu. "Ryanair očakáva, že tento víkend (30. júna, 1. júla a 2. júla) bude prevádzkovať celý letový poriadok do/zo Španielska napriek menším a nedostatočne podporovaným štrajkom robotníkov v Španielsku."

Ryanair nie je jedinou leteckou spoločnosťou, ktorá bude tento víkend čeliť výpadkom; palubné posádky easyJetu v Španielsku plánujú deväťdňové akcie v júli, počnúc týmto týždňom medzi 1. a 3. júlom. Štrajky zaznamenajú tri 72-hodinové odstávky v štrnástich intervaloch, pričom stovky členov posádky prestanú pracovať na základniach easyJet v Barcelone, Málage a Palme.

Galéria fotiek (3) Zdroj: tasr/ap/Jacques Brinon

Pracovníci budú počas mesiaca štrajkovať v troch fázach - medzi 1. a 3., medzi 15. a 17. a nakoniec medzi 29. a 31. júlom. Hovorca easyJetu povedal: "Sme mimoriadne sklamaní týmto krokom, pretože sme dosiahli značný pokrok smerom k novej kolektívnej pracovnej zmluve, a preto by sme s nimi radi pokračovali v konštruktívnom dialógu. Ak by protestná akcia pokračovala, mohlo by dôjsť k určitému narušeniu nášho leteckého programu do a z Málagy, Palmy a Barcelony počas obdobia štrajku. V tejto fáze však easyJet plánuje prevádzkovať celý svoj harmonogram a radi by sme zákazníkov ubezpečili, že urobíme všetko pre to, aby sme minimalizovali akékoľvek prerušenie prevádzky."