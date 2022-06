Putina čaká prvá zahraničná cesta od začiatku vojny: Navštívi TIETO krajiny, absolvuje aj summit

MOSKVA - Ruský prezident Vladimir Putin plánuje v najbližších dňoch cestu do Tadžikistanu a Turkménska. Presné dátumy návštevy zatiaľ nie sú známe, informovala v nedeľu agentúra DPA.

Archívne video Život a kariéra Vladimira Putina, prezidenta Ruskej federácie

DPA poznamenala, že pre Putina to bude prvá cesta do zahraničia od začiatku februára, keď sa zúčastnil na otvorení zimných olympijských hier v Pekingu. Ruská štátna televízia v nedeľu informovala, že Putin najprv poletí do Tadžikistanu, ktorý je vojenským spojencom Ruska, a absolvuje tam rokovania s prezidentom Emomalim Rachmonom.

Galéria fotiek (2) Ruský prezident Vladimir Putin

Zdroj: TASR/AP/Sputnik, Kremlin/Mikhail Klimentyev

Potom odcestuje do Turkménska, kde sa zúčastní na tzv. kaspickom summite. Do "kaspickej päťky" patria Rusko, Azerbajdžan, Kazachstan, Irán a Turkménsko. Tento summit je naplánovaný na stredu, uviedol podľa tlačovej agentúry TASS hovorca Dmitrij Peskov. Ruská televízia dodala, že po návrate "z dôležitej cesty do Strednej Ázie sa Putin stretne s indonézskym prezidentom Jokom Widodom".