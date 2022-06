MIMORIADNY ONLINE Ukrajinské médiá zverejnili video z telefónu zabitého okupanta

Naživo z Ukrajiny

V prvej línii na Ukrajine bojujú aj mnohí dobrovoľníci

6:28 Ukrajinské médiá zverejnili video z telefónu zabitého okupanta, ktoré ukazuje, ako Rusi prekročili štátnu hranicu.

Ukrainian media published a video from the phone of the slain occupier, which shows how #Russians break through the state border of #Ukraine. pic.twitter.com/FzUHBd6NpD — NEXTA (@nexta_tv) June 19, 2022

6:27 Ruskí okupanti zničili športový areál v Mykolaive.

6:25 Skupina bezcieľne putujúcich ruských vojakov bola zajatá a zneškodnená v Luhanskej oblasti.

A group of aimlessly wandering orcs was captured and neutralized in the #Luhansk region. pic.twitter.com/sxuhRvUqjK — NEXTA (@nexta_tv) June 19, 2022

Ukrajinskí poslanci schválili zákony, ktoré obmedzia knihy a hudbu z Ruska

Jeden zo schválených návrhov zákonov zakazuje tlač kníh občanov Ruska, pokiaľ sa nezrieknu ruských pasov a neprijmú ukrajinské občianstvo. Toto nariadenie sa má - rovnako ako v prípade druhého zákona - vzťahovať len na osoby, ktoré si ponechali alebo získali ruské občianstvo po rozpade Sovietskeho zväzu v roku 1991.

Legislatíva zakazuje aj komerčný dovoz kníh vytlačených v Rusku a Bielorusku alebo na okupovaných územiach Ukrajiny. Na import rusky písaných kníh z iných krajín bude potrebné osobitné povolenie. Druhý zo schválených zákonov zakazuje uvádzanie hudby produkovanej ruskými občanmi v ukrajinských médiách a v prostriedkoch hromadnej dopravy. Zvyšuje tiež kvóty na programy v ukrajinčine a ukrajinské piesne v televíznych i rozhlasových staniciach vysielajúcich na Ukrajine. Oba návrhy zákonov vstúpia do platnosti, len ak ich podpíše prezident Volodymyr Zelenskyj. Podľa agentúry Reuters však nič nenasvedčuje tomu, že by prezident s niektorým z nich nesúhlasil. Pri hlasovaní v ukrajinskej Najvyššej rade získali oba zákony širokú politickú podporu, a to aj zo strany poslancov, ktorí v minulosti zastávali postoje blízke Kremľu.

"Tieto zákony sú navrhnuté tak, aby sa kvalitný obsah ukrajinských autorov dostal k čo najširšiemu publiku," uviedol ukrajinský minister kultúry Olexandr Tkačenko. Poukázal pritom aj na odpor voči ruským kultúrnym produktom, ktorý medzi Ukrajincami vyvolala brutálna ruská invázia. Schválené zákony sú podľa agentúry Reuters súčasťou dlhodobých snáh Ukrajiny o vymanenie sa z následkov stáročnej nadvlády Moskvy, ktorá potláčala ukrajinskú identitu. V predchádzajúcich rokoch sa tento proces označoval ako "dekomunizácia", ale v poslednom období čoraz častejšie aj ako "derusifikácia".

Rakúsko pre kroky Ruska opäť otvorí odstavenú uhoľnú elektráreň

Rakúska vláda v nedeľu oznámila, že opäť uvedie do prevádzky odstavenú uhoľnú elektráreň v meste Mellach na juhu krajiny. Urobí tak pre obavy z možného nedostatku elektrickej energie, ktoré súvisia s obmedzením dodávok plynu z Ruska, informuje agentúra AFP. Plán na oživenie odstavenej elektrárne Mellach bol ohlásený po nedeľňajšom krízovom zasadnutí vlády kancelára Karla Nehammera. Celý proces, na ktorom budú úrady spolupracovať s najväčším rakúskym dodávateľom elektriny - spoločnosťou Verbund - by mal pravdepodobne potrvať niekoľko mesiacov. Elektráreň by mala byť potom opäť schopná vyrábať elektrinu, ak si to bude vyžadovať nepriaznivá energetická situácia, uviedlo ministerstvo životného prostredia vo Viedni.

"Naším prvým cieľom je zaistiť (energetické) dodávky krajiny. Ide o to, aby sa chýbajúci ruský plyn nahradil s pomocou iných zdrojov alebo dodávateľov," uviedol v nedeľu večer kancelár Nehammer, ktorý upozornil na to, že Rakúsko dostáva až 80 percent plyn z Ruska. Ruský koncern Gazprom v posledných dňoch obmedzil dodávky plynu do Rakúska, podobne ako do viacerých ďalších európskych krajín. Rakúske plynové zásobníky OMV sú aktuálne naplnené na 64 % kapacít. Posledná rakúska uhoľná elektráreň Mellach bola odstavená na jar 2020 v rámci postupného prechodu krajiny na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Opätovný návrat k používaniu uhlia na výrobu elektriny - v súvislosti s obmedzením ruských dodávok plynu - ohlásilo v nedeľu aj Nemecko. "Aby sme znížili spotrebu, musíme používať menej plynu na výrobu elektriny. Namiesto toho budeme musieť viac používať uhoľné elektrárne," uviedlo spolkové ministerstvo hospodárstva, ktoré to označilo za "bolestivý ale nevyhnutný krok".