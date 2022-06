Európa zažíva extrémne horúci víkend: Výstrahy platia aj u nás, v TÝCHTO okresoch zajtra očakávajte peklo

Predstavitelia varovali pred lesnými požiarmi v západnej časti regiónu Stredomorie, pretože vysoké teploty a dlhé obdobie sucha vytvorili podmienky pre vznik požiarov. Služba Európskej komisie pre riadenie núdzových situácií Copernicus (CEMS) oznámila, že riziko požiaru je "extrémne" a "veľmi extrémne" vo väčšine Španielska, v údolí rieky Rhôna vo Francúzsku, ako aj na talianskych ostrovoch Sardínia a Sicília a v častiach pevninského Talianska.

Galéria fotiek (3) Teploty stúpli vo Francúzsku a v Španielsku až nad 40 stupňov Celzia

Zdroj: TASR/AP Photo/Manu Fernandez

Dvadsaťsedem členských štátov Európskej únie uviedlo do pohotovosti 12 protipožiarnych lietadiel a vrtuľník, aby pomohli krajinám bojujúcim toto leto s veľkými požiarmi. Meteorológovia vo Francúzsku opísali situáciu ako "naozaj výnimočnú" a predpovedali, že v sobotu bude zrejme dosiahnutý vrchol 43 stupňov Celzia, potom prídu búrky a prinesú od Atlantického oceánu chladnejšie počasie. Odborníci uviedli, že takáto skorá vlna horúčav je znakom toho, čo bude nasledovať - zmena klímy totiž znamená, že extrémne teploty obvyklé iba v júli a auguste budú pravdepodobnejšie aj v júni.

Požiar spálil tisícky hektárov územia

Hasiči v Španielsku sa v sobotu snažili dostať pod kontrolu lesné požiare, ktoré už vypukli vo viacerých častiach krajiny. Požiare najviac postihli provinciu Zamora ležiacu pri hraniciach s Portugalskom a región Katalánsko na východe krajiny. Úmrtia alebo zranenia nehlásili. Požiar spálil v Španielsku takmer 20.000 hektárov územia na pohorí Sierra de la Culebra. V Katalánsku hasiči bojovali s lesným požiarom v Baldomare v provincii Lleida, kde očakávali v sobotu "veľmi vysoké teploty a silný južný vietor".

V niektorých okresoch na Slovensku môžu teploty v nedeľu dosiahnuť 33 stupňov Celzia

V niektorých okresoch na juhu, západe a východe Slovenska môžu teploty v nedeľu (19. 6.) dosiahnuť až 33 stupňov Celzia. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe, ktorý vydal výstrahu prvého stupňa pred vysokými teplotami. Výstraha pred vysokými teplotami platí pre niektoré okresy v Bratislavskom, Banskobystrickom, Košickom, Nitrianskom a Trnavskom kraji. V týchto okresoch sa podľa meteorológov ojedinele očakáva dosiahnutie maximálnej teploty vzduchu 33 stupňov Celzia.

Galéria fotiek (3) Zdroj: SHMÚ

"Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov," uviedli meteorológovia. SHMÚ dodal, že výstrahy pred vysokými teplotami platia od 13.00 do 19.00 h. Ešte teplejšie môže byť podľa meteorológov v pondelok (20. 6.), keď môže teplomer ukazovať až do 34 stupňov Celzia. Výstrahy pred vysokými teplotami platia v celom Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji a v niektorých okresoch Banskobystrického, Trenčianskeho, Košického a Prešovského kraja v čase od 13.00 do 18.00 h.