Tropické dni sú tu: PREDPOVEĎ počasia... čaká nás pekelný víkend! Teploty presiahnu 35 stupňov, POZOR na zmenu

Teploty by mohli vyskočiť aj nad 35 stupňov. V takom prípade už pôjde o extrémnu záťaž na ľudský organizmus. Pred slnkom by ste sa mali chrániť, dodržiavať pitný režim, nosiť pokrývku hlavy a tela a okolo obeda nevychádzať na priame slnko. V pondelok nás však čaká zmena a príde k nám studený front.

Archívne VIDEO Do hlavného mesta dorazili očakávané búrky: Priniesli so sebou prívalový dážď!

Teploty vystúpia nad 35 stupňov

Teploty sa budú najmä v nedeľu a pondelok šplhať až k 35 stupňom. "Ešte horšie to bude na západ od nás. V susednej Českej republike môžu teploty podľa modelov vystúpiť až na 39 °C," uviedol portál imeteo.sk. Počasie v Európe aktuálne ovplyvňuje tlaková výš a po jej zadnej strany prúdi od juhozápadu z Afriky nad západnú Európu veľmi teplý vzduch.

Galéria fotiek (8) Zdroj: SHMÚ

So štyridsiatkami sa popasujú v Španielsku a Francúzsku a dokonca aj vo večne upršanom a chladnejšom Londýne teploty prekonajú 30 stupňoc, čo je nezvyčajné. Tlaková výš sa počas soboty presunie smerom nad Balkán a teplý vzduch sa tak dostane do ďalších častí Európy a to vrátane Slovenska, čo spôsobí mimoriadne horúce počasie.

Pozor na silné slnko

Pre ľudské telo sú takéto teploty obrovskou záťažou. UV index dosahoval dnes hodnotu 7,4 a zajtra to bude až 7,9. "Ide o vysoký UV index, pred ktorým už musíme naše telo chrániť. Pri UV indexe od 6 do 7 je nutné v poludňajších hodinách, konkrétne od 10. - 15. hodiny, nezdržiavať sa na priamom slnku. Vo vlastnom záujme sa treba chrániť odevom, pokrývkou hlavy, ochranným krémom a okuliarmi," upozorňuje portál. Pozor si treba dávať aj na úpal a dodržiavať pitný režim.

PIATOK

V piatok bude jasno až polooblačno. Na severe a východe Slovenska bude miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky a výnimočne búrky, no nemali by byť také intenzívne ako vo štvrtok. Piatok sa bude teplota pohybovať okolo príjemných 23 až 28 stupňov, na severe Slovenska do 23. Najvyššia denná teplota 23 až 28, v Žilinskom kraji a na hornom Spiši

18 až 23 st.

Galéria fotiek (8) Zdroj: predpovede.sk

SOBOTA

V sobotu k nám začne prúdiť od západu veľmi teplý vzduch. Cez deň bude veľmi teplo a najvyššia denná teplota sa bude pohybovať od 26 do 31 stupňov, na severe bude o niečo chladnejšie. Bude bezvetrie, maximálne slabý vetrík. V noci bude jasno až polojasno, ojedinele sa v údoliach môže vyskytnúť hmla. Najnižšia nočná teplota sa bude pohybovať od 8 do 13 stupňov.

Galéria fotiek (8) Zdroj: predpovede.sk

NEDEĽA

V nedeľu prílev teplého až tropického vzduchu od juhozápadu zosilnie. Bude jasno alebo len veľmi malá oblačnosť a bude mimoriadne teplo. Teploty dosiahnu 33 stupňov a na niektorých miestach sa môžu vyšplhať až nad 35 stupňov. V noci sa bude teplota pohybovať okolo 12 až 17 stupňov. Cez deň bude fúkať len slabý vietor.

Galéria fotiek (8) Zdroj: predpovede.sk

Pozor na premenlivý pondelok

V pondelok teploty vyvrcholia. Ráno a okolo obeda sa môžu ešte vyšplhať na 35 °C, no v našej oblasti dlho nevydržia. Práve v pondelok popoludní by mala nastať zmena. Dopoludnia a okolo obeda bude horúco, no popoludní nás schladí studený front. Počítať treba opäť so silnejšími búrkami. Studený front k nám príde od severozápadu do strednej Európy. Od západu bude príbúdať aj oblačnosť.