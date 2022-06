V Thajsku zlegalizovali konope na liečebné účely: Chcú byť podstatným subjektom na trhu

Plán thajského ministra zdravotníctva Anutchina Čchánvínkúna od piatka rozdistribuovať obyvateľom krajiny milión semienok konopy sa podľa AP stretol s podporou verejnosti. Vláda však varuje, že za užívanie konopy na rekreačné účely môžu občania dostať pokutu až do výšky 25.000 thajských bahtov (približne 675 eur) alebo ísť na tri mesiace do väzenia. Protizákonné sú aj výťažky z konopy, ak obsahujú koncentráciu psychoaktívnej látky tetrahydrokanabinol (THC) vyššiu než 0,2 percenta.

Opozícia sa bojí monopolizácie trhu s konopou

Thajsko, ktoré je známe aj vďaka zdravotnému turizmu, má podľa AP ideálne klimatické podmienky na pestovanie konopy. Chcelo by sa preto stať dôležitým subjektom trhu s lekárskou konopou. Čchánvínkún uviedol, že "konopa je ako zlato, niečo veľmi hodnotné, čo treba propagovať". Pestovanie konopy by podľa neho mohlo pomôcť krajine i ekonomicky. Opoziční politici sa však obávajú, že v Thajsku hrozí monopolizácia trhu s konopou, keďže vláda by pod vidinou zisku mohla favorizovať veľké spoločnosti a likvidovať tak malých výrobcov.