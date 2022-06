Česko má slogan predsedníctva v Rade EÚ: Odkazuje na Václava Havla

Galéria fotiek (1) Václav Havel - výročie úmrtia.

PRAHA - Česká republika už má slogan, ktorý bude zastrešovať jej predsedníctvo v Rade Európskej únie. To sa začne 1. júla. Motto v domácej verzii znie: "Európa ako úloha", v angličtine je doplnené o konkrétne priority: "Europe as a task: rethink, rebuild, repower" (premyslieť, prebudovať, dodať novú energiu). Minister pre európske záležitosti Mikuláš Bek to oznámil poslancom zahraničného výboru Poslaneckej snemovne. TASR informáciu prevzala zo serveru iDNES.cz.