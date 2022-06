Jaroslav Naď na Globsecu: EÚ dáva príliš pomaly peniaze krajinám pomáhajúcim Ukrajine

Tieto prostriedky sa nevyplácajú priamo Ukrajine, ale členským štátom a aj to postupne. "Ak tvrdíme, že chceme poskytnúť dve miliardy na pomoc pre Ukrajinu, tak by sme tie dve miliardy mali mať pripravené," zdôraznil Naď. EÚ podľa neho nemôže žiadať od krajín východnej Európy, aby poslali svoju vojenskú techniku Ukrajine okamžite, a následne im povedať, že im dá tento rok len 20 percent požadovaných finančných náhrad a zvyšok im bude vyplácať postupne až do roku 2027.

"Ak vyprázdnime naše sklady, potrebujeme kompenzáciu, aby sme mohli získať novú techniku a muníciu a zaistiť tak silu a bezpečnosť východného krídla NATO," uviedol Naď. Vojenské sklady v krajinách východnej Európy sa podľa neho už vyprázdňujú, a preto teraz musí Ukrajine poskytnúť pomoc najmä Západ. Ako pokračoval, jedným z mála pozitív, ktoré priniesla vojna na Ukrajine, je zmena verejnej mienky v mnohých krajinách v prospech NATO.

Podľa neho pred vojnou na Ukrajine mnohí Slováci považovali NATO za prežitok studenej vojny a ruského prezidenta Vladimira Putina za oporu mieru vo svete. To sa teraz zmenilo a "ľudia v našich krajinách vidia, že NATO je dôležité, že spolupráca a obrana sú dôležité a že nie Rusko, ale Západ znamená demokraciu, slobodu a mier", povedal šéf slovenského rezortu obrany. Jeho ukrajinský kolega Olexij Reznikov sa prostredníctvom videospojenia poďakoval Naďovi za pomoc vrátane húfnic Zuzana, ktorých dodanie na Ukrajinu už obe strany zazmluvnili. Reznikov zároveň vyjadril nádej, že sa mu s Naďom podarí v polovici júna stretnúť osobne.