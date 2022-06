VIDEO Ostrá kritika učiteľa, ktorý prežil masaker v Texase: Za toto sa polícia môže hanbiť!

Na tomto mieste zahynula Halyna Hutchins, ktorú usmrtil výstrel zo zbrane Aleca Baldwina (archívne video)

V triede Arnulfa Reyesa bolo v ten deň zavraždených všetkých jedenásť študentov. Útočník v dvoch učebniach strieľal dlhšie ako hodinu, polícia ale zostávala na chodbe. "Mali nepriestrelné vesty, ja som nemal nič," povedal pedagóg.

Reyes, ktorý pracoval ako učiteľ sedemnásť rokov, vyučoval štvrtú triedu. V rozhovore s ABC News opísal, že 24. máj mal byť pekný deň v závere školského roka, keď deti dostávajú rôzne ocenenia. Keď sa streľba začala, pozerali jeho študenti film. Učiteľa sa potom začali pýtať, čo sa deje. Povedal, že nevie, ale požiadal ich, aby sa schovali pod školské lavice a predstierali že spia.

Útočník ale potom prišiel do učebne a začal strieľať. Reyes bol postrelený a začal sa riadiť pokynom, ktorý krátko predtým dal svojim študentom. Keď ležal v blízkosti lavice, počul, že do školy niekoľko minút po začatí streľby sa ponáhľala polícia. Trvalo to však ešte ďalšiu hodinu, kým polícia vtrhla do triedy a útočníka zabila. "Stále dookola som sa modlil, aby som nepočul svojich študentov hovoriť," povedal Reyes v rozhovore. Sám pritom očakával, že zomrie. "Jeden zo študentov z tej druhej triedy zakričal 'Strážnik, tu sme! Sme tu'. Dovtedy už ale odišli. Potom vrah vstal spoza môjho stola, šiel tam a začal znovu strieľať," dodal učiteľ.

Galéria fotiek (3) Pozdĺž hlavnej ulice v Uvalde v Texase stojí 21 krížov,

Zdroj: SITA/AP Photo/Jae C. Hong

Po rozporuplných prvých informáciách polícia teraz tvrdí, že vrah bol v triede zabarikádovaný 77 minút, kým zásahová jednotka vyrazila dvere a strelca zabila. Uvaldská polícia za takéto oneskorenie čelí ostrej kritike. "Ich činy nemožno nijako ospravedlniť. Nikdy im neopustím," povedal Reyes o polícii, ktorú viní z toho, že ponechala jeho študentov vrahovi napospas. Deti v čase útoku opakovane volali na tiesňovú linku a hlásili niekoľko obetí streľby. Vystrašení rodičia sa snažili dostať do školy, v čom im polícia fyzicky zabránila.

Galéria fotiek (3) Streľba na škole si vyžiadala najmenej 19 obetí.

Zdroj: SITA/AP Photo/Dario Lopez-Mills

Vyšetrovatelia tvrdia, že správy od detí neboli odovzdávané policajtom na mieste, ktorí čakali na posily. Podľa činiteľov sa policajti mylne domnievali, že mali viac času po tom, čo sa strelec zabarikádoval v učebni.