V Mexiku zatkli údajného vodcu medzinárodného pedofilného gangu: V Holandsku bol niekoľkokrát zatknutý

Godoyová podľa agentúry AFP dodala, že muža, identifikovaného ako Nelson N., zadržali "priamo pri čine". Vyšetrovatelia sa domnievajú, že zadržaný je vodcom medzinárodnej siete pedofilov operujúcej od roku 1982.

Jeho zatknutie bolo výsledkom rozsiahleho vyšetrovania prokuratúry v spolupráci s mimovládnou organizáciou Operation Underground Railroad (OUR), uviedla Godoyová vo videu zverejnenom na sociálnych sieťach. OUR, ktorá sa venuje boju proti sexuálnemu zneužívaniu detí, nahlásila prítomnosť Holanďana v Mexiku tamojším úradom. Podľa Godoyovej mala OUR informácie, že Nelson N. pricestoval do Mexika pravdepodobne s cieľom rozšíriť svoje siete obchodovania s ľuďmi a s detskou pornografiou.

Na mieste jeho pobytu našli fotografie detskej pornografie

Polícia začala podozrivého Holanďana sledovať, čo jej umožnilo zistiť jeho modus operandi, ktorého cieľom bolo nadviazať kontakt s ďalšími možnými pedofilmi, uviedla generálna prokurátorka mesta Mexiko. Po zatknutí podozrivého polícia prehľadala miesto, kde sa zdržiaval. Našli tam a zaistili fotografie s detskou pornografiou, ako aj počítače, pevné disky, pamäťové karty a dva holandské pasy.

Písal články, v ktorých obhajoval sex s deťmi

Podľa vyšetrovania dotyčný Holanďan v rokoch 2014-21 propagoval na sociálnych sieťach rôzne články a publikácie, ktoré obhajovali legalizáciu sexu s deťmi. Nelson N. bol v Holandsku niekoľkokrát zatknutý. Minimálne od februára tohto roku bol na úteku, uviedla prokurátorka Godoyová.