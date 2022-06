Závislosť na ruských surovinách ako dlhoročný omyl? Európa si vraj vystačí sama!

VARŠAVA/MOSKVA - Po vypuknutí vojnového konfliktu na Ukrajine v dôsledku ruskej agresie sa celá Európa musela pretočiť na iný typ myslenia a úzko s tým súvisí aj spotreba rôznych druhov energií. Tiet totiž z istej časti prúdili aj z Ruska a na stole sa objavila nečakaná, no dôležitá voľba o tom, ako sa štáty Európy môžu od Ruska odpojiť bez toho, aby boli v strate či hospodárskej kríze. Teraz však prichádza prelom a možno aj odhalenie roky ignorovaného faktu, a síce, že Európa má vlastných zdrojov dosť, dokonca na niekoľko desiatok rokov! Ako je to možné?

O všetkom informuje CNN Prima News. V hre je totiž pre niektorých možno neznámy pojem - bridlicový plyn. Štáty EÚ pritom ročne spotrebujú vyše 400 miliárd metrov kubických plynu. Až 80 je krytých dovozom z iných krajín a jednu pätinu z tohto koláča tvorí Rusko.

Bridlicový plyn ako moment prekvapenia?

Nemuselo by to tak byť navždy, pretože v týchto dňoch sa ukazujú novinky ohľadom spomínaného bridlicového plynu, ktorého, ako sa ukazuje, má Európa viac ako dosť. Ten môže byť v aktuálnej situácii, kedy Rusko hrozí zastavovaním dodávok plynu do čoraz väčšieho poštu krajín EÚ, akýmsi "gamechangerom".

Podľa takmer desať rokov starej štúdie nemeckého Spolkového ústavu pre geologické vedy a prírodné zdroje (BGR) sa na území Európy nachádza okolo 14 biliónov metrov kubických bridlicového plynu. Podľa ich názoru je to asi trojnásobok preukázaných rezerv konvenčného zemného plynu, ktoré má Európa k dispozícii, a to bez Ruska.

Zásoby na vyše tri desaťročia

Ak by sme sa vydali touto cestou, zásoby by podľa predbežných odhadov mohli stačiť na 35 rokov.

Práve toto je bod obratu, pretože odborníci zo zahraničia túto stratégiu dávajú teraz Európe za vzor, a to konkrétne z USA, kde sa takto získava plyn už roky, a to oveľa lacnejšie, ako dovozom. USA sa navyše počas uplynulého desaťročia podarilo znížiť emisie skleníkových plynov najviac zo všetkých krajín na svete.

Kto má týchto zásob v EÚ najviac?

Zaujímavý je však rebríček Spolkového ústavu pre geologické vedy a prírodne zdroje z roku 2013, z ktorého analýza vychádza. Podľa všetkého má najviac zásob práve Poľsko, a to 4,2 bilióny metrov kubických. Nasledujú krajiny ako Francúzsko, Rumunsko, Dánsko a na konci rebríčka je Španielsko s 0,2 biliónmi metrov kubických. Celkovo tak Európa disponuje zásobami tohto plynu na úrovni približne 14 biliónov metrov kubických.

"Aj pre konflikt na Ukrajine by sme si mali uvedomiť, že energetická politika by sa nemala zameriavať iba na znižovanie emisií, ale tiež na zabezpečenie spoľahlivých dodávateľov energie, za ktorú by sme zároveň nemali platiť horibilné ceny. A Európa v súčasnosti nemá ani jedno," pvoedal pre CNN Prima News dánsky ekonóm Bjorn Lomberg.