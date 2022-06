Blamáž chorvátskych železníc: Ľudia meškali do práce, vlak neopustil stanicu! Tragikomický dôvod

ŠIBENIK - Chorváti, ktorí bývajú v odľahlejších oblastiach krajiny, cestujú každé ráno pravidelne vlakom do práce. Keďže mnohí z nich nevlastnia osobné vozidlo, je to ich jediná možnosť, ako sa dopraviť do väčších miest. Vlak do Splitu však jedno ráno vôbec neodišiel. Nešlo pritom o poruchu.

Situácia s vlakom, ktorý neprišiel, sa odohrala v posledný májový deň. Obyvateľka Šibeniku, ktorá si nepraje byť menovaná, chodieva pravidelnou linkou na trase Šibenik-Perković-Split. Toho dňa ale vstávala skoro ráno úplne zbytočne. Vlak do Perkovića totiž vôbec nedorazil, informuje Šibenski Slobodna Dalmacija. Dôvodom nebola žiadna porucha motora, ale ľudské pochybenie.

Rušňovodič v to ráno neprišiel do práce. "Každé ráno cestujem vlakom do práce zo Šibeniku. Na tejto trase zvykne byť najviac osem cestujúcich," hovorí jeden z miestnych študentov. "Je otázne, či boli čakajúci na staniciach v Mandaline a Ražine vôbec informovaní o tom, že nemajú spoj do Splitu. Mimochodom, ide väčšinou o spoľahlivú linku, no občas to padne na lajdáckosti dopravcu, presne ako to bolo v to ráno," vyjadril sa ďalší cestujúci.

Hovorca chorvátskych železníc informoval, že rušňovodič zaspal, a preto neprišiel do práce. V prípade akejkoľvek poruchy alebo zlyhania sa cestujúci do Splitu nemajú ako dostať, náhradná linka totiž nepremáva. Z Perkovića do Splitu chodia podľa chorvátskeho grafikonu cez týždeň ráno dva vlaky. Jeden o 5.25 hod, druhý o 6.20 hod. Keďže nebol po ruke ani náhradný rušňovodič, v utorok nedorazil do Splitu ani jeden spoj.

Žiadne prekvapenie

Problém s vlakmi riešila spomínaná Šibeničanka už pred dvomi rokmi, keď počas dopravnej špičky meškali spoje aj pol hodiny. Ante Kunčić zo Zväzu vlakových dopravcov hovorí, že ak cestujúci nedorazia do svojho cieľa, nerobí to dobré meno chorvátskym železniciam. K prípadu spiaceho rušňovodiča sa nevedel vôbec vyjadriť. Vraj ho to ale vôbec neprekvapuje. "Pre cestu vlakom sa rozhoduje čoraz menej ľudí. Ani sa im nečudujem, pretože mimo sezóny je grafikon úplne rozbitý. V lete sa ale všetko zmení, akoby celá krajina žila len pre turistov. Ani vlaky z Česka, Rakúska či Poľska tu nemajú počas dovolenkovej sezóny žiadny problém," ozrejmil.