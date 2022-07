Východniari v Nitre si musia pripraviť svoje nervy: Nový vlakový grafikon im pridá starosti, po novom až dva prestupy!

NITRA/LEOPOLDOV - Mnohí si ešte spomínajú na to, ako sa z východu pokúšali dostať do Nitry, kde sa buď angažovali pracovne alebo v rámci štúdia. Niektorí to možno zažívajú ešte teraz a na takéto presuny využívali rýchlik, z ktorého prestupovali na iný spoj do Nitry v Leopoldove, keďže tá je mimo hlavného železničného uzla tzv. "severnej trate". Avšak, s novým grafikonom, ktorý chystajú naše železnice si musia východniari pripraviť nový balík nervov, keďže k prestupu v Leopoldove ešte pribudne ďalší.

Už v skoršom článku sme informovali, že železnice chystajú nový grafikon v koordinácii s ministerstvom financii. V jeho pasáži zaznela v rámci noviniek jedna znepokojujúca informácia. Rýchliky by na severnej trase z Košíc do Bratislavy mali po novom ušetriť financie a 25 minút času. To sa, bohužiaľ, docieli vynechaním niektorých zastávok. Padli stanice ako Leopoldov, Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Trenčianska Teplá či Margecany. Práve prvá spomínaná je však pre východniarov v Nitre cestujúcich vlakom pomerne dôležitá.

Leopoldov sa má vyškrtnúť z grafikonu u rýchlikov

V Leopoldove sa totiž prestupuje na priľahlý osobný spoj do Nitry, keďže toto mesto je stále mimo hlavného rýchlikového úzla. Po novom to však už nemusí byť jediný prestup, čo mnohých po niekoľkohodinovej ceste z východu určite nepoteší.

Tento návrh potvrdil potvrdili aj naše železnice

Podľa hovorcu Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáša Kováča má skutočne k týmto zmenám prísť. Zatiaľ ide však o úroveň návrhu, ktorý sa môže pripomienkovať či odmietnuť. "V aktuálne platnom GVD 2021/2022 sa cestujúci z Košíc do Nitry dostane napríklad vlakom R 606 s odchodom z Košíc o 9:57 a príchodom do Leopoldova o 15:04. Následne prestúpi v Leopoldove na vlak Os 5123 s odchodom o 15:07 smer Nitra. Do Nitry dorazí o 15:56. Jazdná doba cestujúceho z Košíc do Nitry je momentálne cca 5 hodín a 59 minút," popisuje súčasný stav Kováč.

Po novom pribudne ešte druhý prestup v Trenčíne

Podľa návrhu nového grafikonu na roky 2022/2023 sa však situácia mení - k horšiemu. "Cestujúci z Košíc prestúpi z vlaku Ex 6xx v Trenčíne na vlak REX 17xx s prestupným časom 19 minút a následne v Leopoldove prestúpi na vlak smer Nitra s prestupným časom cca 6 minút. Po novom bude jazdná doba cestujúceho z Košíc do Nitry 6 hodín a 4 minúty, teda jazda bude oproti dnešku trvať „nitrianskym východniarom“ o 5 minút dlhšie. 95 % cestujúcich by však v tomto novom Ex 6xx prišlo do Košíc o 25 minút skôr," potvrdil Kováč.

Cestujúci z Leopoldova môžu podľa ZSSK využívať vlaky RR 7xx na trase Žilina – Bratislava a REX 17xx na trase Trenčín – Bratislava s celodenným hodinovým taktom, a tak isto aj priame vlaky Nitra – Trnava vedené v hodinovom takte s prestupom v Trnave na vlaky Ex 6xx. Z Leopoldova do Košíc naši cestujúci môžu využívať vlaky REX 17xx s odchodom z Leopoldova v čase nepárna hodina 43. minúta a príchodom do Trenčína v čase párna hodina 20. minúta a následne zvoliť prestup na Ex 6xx s odchodom z Trenčína o párna hodina 38. minúta – prestupný čas je 18 minút.

Prečo sa tieto zmeny dejú?

Zabezpečenie obsluhy územia celej Slovenskej republiky vychádza z princípov schváleného Plánu dopravnej obslužnosti (PDO) pre železničnú osobnú dopravu, ktorý vypracovalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR, Železničnou spoločnosťou Slovensko (ZSSK) a Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR) ako manažérom železničnej infraštruktúry. "PDO prináša nový prevádzkový koncept železničnej osobnej dopravy, ktorého cieľom je zavedenie taktovej vlakovej dopravy, optimalizácia obehov vozidiel, turnusovej potreby a personálu a v konečnom dôsledku zefektívnenie výkonov vo verejnom záujme znížením potrebnej dotácie zo štátneho rozpočtu na prepravu 1 cestujúceho, resp. na 1 vlakový kilometer," vysvetľuje Kováč.

Z princípov PDO vychádza aj plánovaný nový Grafikon vlakovej dopravy 2022/2023, ktorý pri koncepcii zastavovania liniek diaľkovej dopravy je konštruovaný tak, že diaľkové linky (rýchliky) zastavujú v krajských mestách a v dôležitých uzloch, mikroregionálnych centrách a centrách cestovného ruchu národného/nadnárodného významu. "Cieľom je zrýchlenie segmentu diaľkových vlakov pre cestujúcich na dlhšie vzdialenosti vynechaním niektorých menších staníc, ktoré sú obslúžené regionálnymi a prímestskými linkami," opisuje dôvod zmien Kováč zo ZSSK.

Nič nie je dokonalé, tvrdí ZSSK

Na Plán dopravnej obslužnosti (PDO) a nový Grafikon vlakovej dopravy (GVD) existuje podľa ZSSK niekoľko pohľadov a žiaden nie je 100 % správny, respektíve 100 % nesprávny. Do hry tu vstupuje nekonečné množstvo premenných. Od nutnosti šetriť cez možnosti infraštruktúry až po cestovateľské návyky a nechuť k čomukoľvek novému.

"My v ZSSK vychádzame z dennej praxe a razíme prozákaznícky, teda menej šetriaci a technický, grafikon. Aj preto sme absolvovali so zástupcami Ministerstva financií SR (MF SR) a Ministerstva dopravy a výstavby SR (MDV SR) odbornú diskusiu, kde sme si spoločne pomenovali plusy, mínusy i riziká návrhu nového grafikonu. A aj keď sa možno nezhodneme na úplne všetkých detailoch nového grafikonu, je nutné poznamenať, že pre 95 % dnešných cestujúcich by mal znamenať pozitívnu zmenu. To platí aj pre obmedzovanie zastavovania/nezastavovania šesťstovkových rýchlikov," obhajuje zmeny ZSSK.

Ešte sa to celé môže zmeniť či zavrhnúť - po pripomienkach občanov

ZSSK zdôrazňuje, že zatiaľ ide len o rámcový návrh nového grafikonu 2022/2023, teda plánované zmeny a časy sú zatiaľ orientačné, konečné rozhodnutie ešte nebolo prijaté. "V ZSSK sa vážne zaoberáme nielen petíciami, ale aj jednotlivými podnetmi občanov. Chápeme, že vždy, keď sa má niečo „meniť“, nevyhovuje to všetkým. Preto spolu so zástupcami regiónov budeme trpezlivo hľadať spoločnú reč a vysvetľovať našu pozíciu. Či už priamo alebo prostredníctvom nám nadriadených ministerstiev," pokračuje Kováč.

Zároveň je ZSSK v kontakte so samosprávnymi krajmi a aktuálne zhromažďujú pripomienky od cestujúcich a samosprávy. "Tieto pripomienky budú prerokované v rámci tzv. parciálnych porád približne v polovici júla aj za účasti jednotlivých vyšších územných celkov (VÚC) a MDV SR. Objednávateľ by mal následne k týmto pripomienkam zaujať stanovisko a rozhodnúť o ďalšom postupe (akceptovanie/neakceptovanie pripomienok). Rovnako rozhodnutie o realizácií je v kompetencií MDV SR," prízvukuje železničná spoločnosť.