Netradičná svadba v maďarskom Kunhegyesi: Miestni neverili vlastným očiam! Veľký vekový rozdiel, ženíchom bol starosta

KUNHEGYES – On má takmer 80, ona 18 a už 4-ročné dieťa. Nie, nejde o vymyslený príbeh, ale o udalosť u našich južných susedov. Cez víkend boli totiž obyvatelia mesta Kunhegyes svedkami svadby pár s obrovským vekovým rozdielom. Zaujímavosťou je aj fakt, že ženíchom bol miestny starosta! Obyvatelia sa však v tejto veci rozdelili do dvoch skupín.

András Szabó, 78-ročný starosta maďarského mesta Kunhegyes, si uplynulú sobotu vzal svoju aktuálnu priateľku. Je ňou iba 18-ročné žieňa, ktoré si so sebou do manželstva vzala aj svoje 4-ročné dieťa. Až do soboty, kedy sa uskutočnil obrad, nik neveril, že sú reči o svadbe pravdivé. Napriek tomu bol pre obyvateľov mesta šok, keď svojho starostu videli v obleku, pričom po boku mu kráčalo mladá žena odetá vo svadobných šatách. Informoval o tom portál Blikk.

Galéria fotiek (3) Zdroj: FB / Németh Szilárd politikus-gasztrológus-élsportoló

Najmä z dôvodu, že medzi mladomanželmi je až 60-ročný vekový rozdiel. „Chcela som byť pri tom, aby som videla, že je to pravda. Ten vekový rozdiel nechápem, to nemôže dobre skončiť,“ konštatovala jedna z miestnych obyvateľov.

Miestni upozornili aj na to, že starosta už má za sebou jedno nepodarené manželstvo s výrazne mladšou exmanželkou. Tá mala v tom čase 25 rokov a rozviedli sa po roku manželstva.

Galéria fotiek (3) Zdroj: FB / Sunshine Rádió fm 99.4

Szabó stojí na čele mesta už dlhých 16 rokov a kandiduje za stranu premiéra Viktora Orbána. Za ten čas získal aj ocenenie „najlepší starosta Szolnockej župy“.