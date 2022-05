Japonsko bude potrebovať čas na úplne odstrihnutie sa od ruskej ropy, tvrdí premiér Kišida

TOKIO - Japonsko bude potrebovať čas, než sa bude môcť úplne odstrihnúť od ruskej ropy. Povedal to v pondelok japonský premiér Fumio Kišida. Tokio predtým na zasadnutí skupiny siedmich ekonomicky najvyspelejších krajín sveta G7 súhlasilo so zákazom dovozu ropy z Ruskej federácie.

Štáty G7 sa v nedeľu (8. 5.) zaviazali, že "postupne ukončia dovoz ruskej ropy" s cieľom zvýšiť tlak na ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý koncom februára zaútočil na Ukrajinu. Japonsko, ktoré je na prírodné zdroje chudobné, však ruské palivá potrebuje. Závislosť ostrovnej krajiny výrazne vzrástla po havárii jadrovej elektrárne vo Fukušime v marci 2011, v dôsledku čoho Japonsko zredukovalo využívanie energie z jadra.

"Pre krajinu vysoko závislú od dovozu energií to je veľmi ťažké rozhodnutie," povedal Kišida v súvislosti so súhlasom na zastavenie dovozu ropy z Ruska. "Koordinácia v rámci G7 je však momentálne rozhodujúca," dodal. Na druhej strane povedal, že Japonsko bude na ukončenie dovozu potrebovať určitý čas.

Od vypuknutia vojny na Ukrajine sa Japonsko usiluje nákupy surovín z Ruska postupne znižovať. Čo sa týka ropy, v apríli sa z Ruskej federácie vyviezlo do Japonska 1,9 milióna barelov (1 barel = 159 litrov). To je o 33 % ropy menej, než za rovnaké obdobie pred rokom.

Galéria fotiek (2) Fumio Kišida

Zdroj: SITA/AP Photo/Matt Dunham

Už skôr Tokio oznámilo, že zastaví dovoz ruského uhlia, rovnako po etapách, čo znamená, že mu na dovoz z Ruska zostane iba skvapalnený zemný plyn (LNG). Rusko bolo minulý rok piatym najväčším dodávateľom LNG a ropy do Japonska. Čo sa však týka podielov Japonska v ruských energetických projektoch, tých sa japonská vláda zatiaľ zbaviť neplánuje.

