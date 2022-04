Veľké odhalenie: Riaditeľ CIA prezradil, ako USA pomohli Ukrajine už na začiatku ruskej invázie

Spravodajské informácie v reálnom čase, ktoré Ukrajine od konca februára poskytujú USA, pripravili cestu na zostrelenie ruského dopravného lietadla so stovkami vojakov už v prvých dňoch ofenzívy. Výsledkom bolo odrazenie ruského útoku na kľúčové letisko neďaleko Kyjeva, informuje NBC News. Američania nazývajú takýto spôsob boja masívnou a bezprecedentnou operáciou na zdieľanie spravodajských informácií. V spolupráci s NATO zohrala táto stratégia kľúčovú úlohu v doterajšom úspechu Ukrajiny proti väčšej a lepšie vybavenej ruskej armáde.

"Od začiatku sme sa prikláňali k zdieľaniu strategických spravodajských informácií s Ukrajinou," povedal nemenovaný americký predstaviteľ. "Bolo to účinné na taktickej aj strategickej úrovni. Objavili sa už situácie, v ktorých Ukrajina vďaka informáciám nemusela ťahať za kratší koniec." Hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová vo vyhlásení uviedla: "Ukrajincom pravidelne poskytujeme podrobné a včasné spravodajské informácie, aby sme im pomohli brániť svoju krajinu pred ruskou agresiou. Budeme v tom, samozrejme, pokračovať."

Presúvanie armády takmer na dennej báze

Ukrajina v spolupráci s americkou rozviedkou pokračuje v presúvaní protivzdušnej obrany a lietadiel takmer každý deň, čo je jeden z dôvodov, prečo Rusko nedokázalo ešte získať vzdušnú prevahu. "Ruská armáda vytvára doslova krátery, prázdne polia, kde bola kedysi zriadená protivzdušná obrana. Malo to obrovský vplyv na schopnosť boja ruskej armády na zemi," objasnil jeden z amerických predstaviteľov.

Americko-ukrajinská spolupráca sa buduje od doby, keď Rusko v roku 2014 obsadilo Krym. Biden len pár týždňov pred ruskou inváziou navštívil americký vojenský tím, aby zhodnotil stav ukrajinskej protivzdušnej obrany. Američania poskytli Ukrajine podrobné informácie o tom, ako rozmiestniť svoje systémy. Keď sa invázia rozbehla, USA zaviedli usmernenia, ktoré v niektorých prípadoch obmedzili zdieľanie informácií, ktoré by mohli umožniť smrtiace ukrajinské útoky proti Rusom. Ale ako sa ruská agresia prehĺbila a tlak v Kongrese začal narastať, všetky tieto prekážky boli napokon odstránené.

Prekazený útok na Hostomel

USA poskytli Ukrajine včasné informácie, ktoré jej umožnili zamerať ruské pozície a lietadlá. Ich zostrelenie pomohlo prekaziť ruskú leteckú operáciu, ktorej cieľom bolo letisko Hostomel neďaleko Kyjeva. Rusi nakoniec letisko na čas obsadili, ale počas obliehania Kyjeva sa im nikdy nepodarilo obsadiť vzdušný priestor nad mestom. "Toto zlyhanie malo významný vplyv na bitku o Kyjev," tvrdia americkí predstavitelia.

CIA zase poskytla spravodajské informácie s cieľom chrániť ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. "Povedal by som, že to, kde sa nachádzame a čo sme doteraz dokázali, je doslova revolučné," povedal minulý mesiac v Kongrese armádny generálporučík Scott Berrier, riaditeľ Defence Intelligence Agency (Obranná spravodajská agentúra USA). Riaditeľ CIA William Burns sa minulý mesiac v Kongrese vyjadril, že keď sa v januári stretol so Zelenským v Kyjeve a podelil sa s ním o spravodajské informácie o niektorých detailoch ruského útoku na Kyjev. "Odvtedy spolupracujeme každý deň," dodal.

Psakiová minulý mesiac uviedla, že USA zdieľali značné množstvo podrobných aktuálnych spravodajských informácií o ruských plánoch a aktivitách s ukrajinskou vládou, aby pomohli Ukrajincom brániť sa, dodala, že materiál zahŕňa informácie, ktoré by im mali pomôcť rozvinúť svoju vojenskú reakciu na ruskú inváziu. "A presne to sa aj deje," doplnila. "Informácie o ruských plánoch, ktoré sa nám podarilo získať, ukazujú, že naša spravodajská služba mala veľmi dobrý prehľad o celkovej situácii," povedal John McLaughlin, bývalý zastupujúci riaditeľ CIA, ktorý vyučuje na Johns Hopkins School of Advanced International Studies. "Takže logicky, ak vážne chceme, aby Ukrajinci vyhrali, musíme im poskytnúť všetky spravodajské informácie o krokoch Ruska na ich území."

Nemenovaný predstaviteľ západných spravodajských služieb poznamenal, že ako rozhodujúce sa ukázali nielen spravodajské informácie, ale spôsob ich využitia ukrajinskou armádou. "Proti Rusom bojovali svižne a odvážne, a keď dostali použiteľné informácie, postupovali úžasnou rýchlosťou."