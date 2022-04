Francúzsko vydalo medzinárodný zatykač na automobilového magnáta Ghosna: Podozrivé transakcie

Ghosn, ktorý viac ako dve desaťročia viedol spoločnosť Nissan Motor Co., bol zatknutý v roku 2018 a obvinený z podhodnocovania svojich príjmov v rokoch 2011–15 a zo zneužívania financií automobilky Nissan na osobné účely.

Zo zatykača je prekvapený, chce sa očistiť

Ghosn ušiel z Japonska pred spravodlivosťou na palube súkromného lietadla. Let smeroval do Turecka, odkiaľ sa Ghosn dostal do Libanonu, ktorý nemá s Japonskom dohodu o vydávaní podozrivých osôb. Neskôr sa mu podarilo dostať do Libanonu, kde sa v súčasnosti nachádza. Agentúra Reuters v súvislosti s vydaním zatykača oslovila jeho hovorcu. Ten uviedol, že Ghosn je "prekvapený" z vydania zatykača na svoju osobu a je pripravený očistiť svoje meno.