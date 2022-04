Čaká Rusov skokový návrat do minulosti? Ak auto, tak už len Ladu, na technológie a airbagy nemajú súčiastky!

Galéria fotiek (4) Rusi sa pre inváziu na Ukrajinu môžu z pohľadu áut vrátiť do dávnych čias, kedy ešte motorizmus spadal do primitívnej technológie.

Zdroj: TASR - Jana Vodnáková, Tibor Babjak, Gettsyimages.com

MOSKVA - V automobilovom priemysle ich zrejme po invázii na Ukrajinu čakajú ťažšie časy. Reč je o Rusku, ktoré po uvalení sankcii veľkých svetoznámych spoločností prichádzajú tiež o veľké množstvo investícii, materiálu, ale predovšetkým technológie, ktorá dnes v tomto priemysle vo veľkom rozhoduje. Niektorí si to možno neuvedomujeme, ale dnes už štandardné veci ako airbagy či integrovaná elektronika na počítanie kilometrov sú z väčšej časti tvorené najnovšími technológiami, o ktoré vo veľkej miere teraz Rusko príde a z pohľadu motorizmu ich to môže hodiť do tzv. doby kamennej, či skôr doby "žiguli".