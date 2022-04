Šéf OSN začal konať: Guterres požiadal o stretnutie s Putinom aj Zelenským

NEW YORK - Generálny tajomník OSN António Guterres požiadal o stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a tiež so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom. Oznámil to v stredu Guterresov hovorca Stéphane Dujarric, ktorého citovala agentúra AFP.

Šéf OSN požiadal o stretnutia formou listov, ktoré zaslal v utorok Zelenskému aj Putinovi. S ukrajinským prezidentom sa chce stretnúť v Kyjeve a s ruským v Moskve. Guterresova iniciatíva by mala naštartovať dialóg v záujme ukončenia vojny na Ukrajine.

"V tomto čase veľkého ohrozenia a jeho následkov by sme radi diskutovali o urgentných krokoch, ktoré by mohli Ukrajine priniesť mier," povedal v tejto súvislosti hovorca Dujarric.

So Zelenským hovoril len raz, s Putinom vôbec

OSN podľa agentúry AFP doposiaľ zohráva v snahách o ukončenie konfliktu na Ukrajine prevažne len marginálnu úlohu. K tomuto stavu čiastočne prispelo rozdelenie Bezpečnostnej rady OSN. Medzi jej stálymi členmi disponujúcimi právom veta je totiž okrem Ruska aj Čína, ktorá odmieta snahy o odsúdenie ruskej invázie.

Od začiatku ruskej agresie Guterres telefonoval so Zelenským len raz, a to 26. marca. Putin nie je so šéfom OSN v žiadnom kontakte, keďže Guterres uviedol, že ruská invázia na Ukrajinu predstavuje porušenie Charty OSN, základného dokumentu svetovej organizácie, píše AFP.

Prímerie počas sviatkov

Generálny tajomník OSN vo štvrtok vyzval na uzavretie štvordňového prímeria počas tohtotýždňových pravoslávnych veľkonočných sviatkov. Guterres žiada obe strany o vyhlásenie "humanitárnej pauzy", ktorá by od štvrtka do nedele umožnila evakuáciu civilného obyvateľstva a prísun dodávok humanitárnej pomoci do najviac ohrozených oblastí.

Ukrajinský veľvyslanec pri OSN Serhij Kyslycia výzvu na veľkonočné prímerie podporil a vyzval Rusko, aby tak urobilo tiež. Zástupca ruského veľvyslanca pri OSN Dmitrij Poľanskij uviedol, že má ku Guterresovmu návrhu "mierne skeptický" postoj.

Organizácii Spojených národov sa predtým podarilo vyjednať dvojmesačné prímerie v Jemene, ktoré začalo platiť 2. apríla, so začiatkom moslimského pôstneho mesiaca ramadán. Existujú pritom aj snahy, aby toho prímerie vyústilo v trvalé zastavenie paľby na celom území Jemenu.