Novinárka predstierala, že je Ukrajinka na úteku: Hrozivé odhalenie, OSN varuje pred týmto rizikom

LONDÝN - Agentúra OSN pre utečencov (UNHCR) vyzvala vládu Spojeného kráľovstva, aby zabezpečila, že ukrajinské ženy a deti nebudú spájané s ostatnými utečencami v krajine. Existujú totiž obavy, že matky by mohli byť zneužité najmä prostredníctvom podporného programu "Homes for Ukraine", kde by sa spojili s nesprávnymi ľuďmi.