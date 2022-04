Záhada okolo ruského ministra obrany (66) je stále väčšia: Dcéra mu poslala veľavravný odkaz

Záhada okolo "zmiznutia" ruského ministra obrany sa ešte viac prehĺbila po tom, ako mu jeho mladšia dcéra Xénia poslala prostredníctvom sociálnej siete úprimný odkaz, že je na neho hrdá, informuje Daily Mail. Generál Šojgu bol podľa niektorých zdrojov pre vojnové neúspechy Ruska na Ukrajine odsunutý na vedľajšiu koľaj. Druhá skupina analytikov sa zas prikláňa k teórii, že utrpel masívny srdcový infarkt, pričom popredný Putinov nepriateľ dokonca tvrdil, že to nebolo z prirodzených príčin. Ďalšie správy tvrdili, že Putin mu nariadil viesť inváziu z jadrového bunkra na Urale.

Dcérin odkaz

Xénia zverejnila na sociálnych sieťach svojmu otcovi nasledovný odkaz: "Si môj vzor, moja vedúca hviezda, môj otec. Som hrdá na to, že som tvoja dcéra." Dôvod jej náhlej správy po dlhšej absencii na sociálnych sieťach bola 31-ročná oddanosť Šojgu verejnej službe Ruskej federácie. "31 rokov vo vláde. Presne pred rokom sme o tejto dlhej ceste nakrútili celý film. Počas služby ho postretli rôzne netradičné situácie, no všetko sa do filmu nezmestilo," pokračuje Xénia, ktorá pracuje ako finančná expertka a charitatívna pracovníčka.

Ministra videli zatiaľ naposledy minulý týždeň na niekoľkých online stretnutiach vlády, ktoré priamo nesúviseli s vojnou na Ukrajine. Prezident Putin ani premiér Michail Mišustin neboli na nich prítomní. Na týchto stretnutiach však ruské médiá neukázali, ako Šojgu hovorí, nemal ani žiadny príhovor. Objavili sa preto teórie o tom, že na konferencie boli zverejnené jeho archívne zábery. Fyzicky sa naposledy na verejnosti Sergej Šojgu objavil na pohrebe krajne pravicového ultranacionalistického politika Vladimira Žirinovského 8. apríla 2022. Minister obrany mal údajne už vtedy problémy s pohybom.

Putinov hovorca Dmitrij Peskov okomentoval dlhšiu Šojguovu neprítomnosť na verejnosti tak, že minister má vraj teraz príliš veľa práce. "Minister obrany sa musí momentálne postarať o veľa vecí. Prebieha špeciálna vojenská operácia. Toto nie je čas na mediálnu aktivitu." V súčasnej situácii, keď sú ruské sily na ústupe z Kyjeva a presúvajú svoju pozornosť na Donbas, je postavenie ruského ministra obrany čoraz viac neisté. Zdá sa, že ho nahradili generál Valerij Gerasimov, náčelník štábu, a generál Alexander Dvornikov, známy tiež ako "mäsiar zo Sýrie".