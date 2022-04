Ruský minister obrany Šojgu mal utrpieť masívny infarkt: Špekulácie o atentáte!

MOSKVA - Sergej Šojgu (66) mal utrpieť srdcový infarkt. Ruský minister obrany je od roku 2012 blízkym spojencom Putina. V posledných týždňoch sa však po boku prezidenta neukazoval. Rusko-izraelský podnikateľ Leonid Nevzlin vyslovil mimoriadne tvrdenie. Ak by sa ukázalo ako pravdivé, potvrdilo by to podozrenie z veľkej roztržky medzi izolovaným ruským prezidentom a jeho najbližšími poradcami a vojenskými vodcami.

Leonid Nevzlin bol kedysi jedným z najbohatších ľudí v Rusku, ale keď sa v roku 2003 Putin rozhodol zmocniť sa jeho ropnej spoločnosti Jukos, utiekol z krajiny. Rusko-izraelský podnikateľ tvrdil, že minister obrany Sergej Šojgu utrpel srdcový infarkt, ktorý bol podľa neho spôsobený "nečestnou hrou", uvádza Daily Mail. Šojgu je už dlhoročnou Putinovou pravou rukou a vodcom ruskej armády. V posledných týždňoch sa však vytratil z pravidelných brífingov v Kremli.

Koncom marca sa v Rusku objavili podozrenia z napätia medzi Putinom a Šojguom v súvislosti s pomalým postupom ruskej invázie na Ukrajine, pričom americké spravodajské služby naznačili, že dvojica sa "rozišla v zlom", keď sa Putin dozvedel o rozsiahlych ruských stratách na Ukrajine.

Atentát na ministra obrany?

Šojgu (66) by sa mal momentálne nachádzať na jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS) po tom, čo utrpel "masívny srdcový infarkt". Podľa Leonida Nevzlina nemohol nastať z prirodzených príčin, čo naznačuje, že na Putinovho dlhoročného spojenca mal byť spáchaný atentát. Nevzlin zašiel so svojou teóriou ešte ďalej a myslí si, že rozkaz prišiel priamo od Putina. Šojgu sa pred kamerami naposledy ukázal v stredajších hodinách s Putinom a ďalšími ministrami počas videokonferencie o rozvoji Arktídy. K slovu sa však nedostal. Objavujú sa dokonca informácie, že Kremeľ používa staré zábery Šojgua, aby verejnosť nevedela o jeho stiahnutí z verejných vystúpení.

Galéria fotiek (3) Sergej Šojgu

Zdroj: SITA/AP

V roku 2008, keď Kremeľ prenasledoval najvyšších predstaviteľov Jukosu, odsúdili Nevzlina na doživotie. Na tomto súdnom konaní nebol ropný magnát prítomný. Nevzlin minulý mesiac oznámil, že sa vzdáva ruského pasu a vyhlásil, že "všetko, čoho sa Putin dotkne, napokon uhynie". S odvolaním sa na moskovské zdroje Nevzlin vyhlásil: "Sojgu je mimo hry. Ak prežije, do funkcie ministra obrany sa už nevráti."

Pripravovali sa od Krymu

Ako ďalej Nevzlin pokračoval, v Rusku bolo zatknutých už 20 ruských generálov, ktorí boli obvinení zo sprenevery milíónov dolárov vyčlenených na vojnové úsilie na Ukrajine. Tvrdil, že "všetky veliteľstvá" boli okupované a od roku 2014 (anexia Krymu a začiatok konfliktu na Donbase) čerpali prostriedky určené na podporu "ruských osloboditeľov". "Teraz je to všetko jasné. Bola to totálna sprenevera financií na prípravu prevzatia Ukrajiny. Od roku 2014 zmizlo približne 10 miliárd dolárov (9 milión 200-tisíc eur), ktoré vyčlenil Putin na prípravu bleskovej vojny."

Galéria fotiek (3) Zdroj: SITA

Nedôvera rezortu obrany

Ak sa tvrdenia exilového podnikateľa ukážu ako pravdivé, potvrdilo by to podozrenia o veľkom rozpore medzi Putinom a najvyššími predstaviteľmi ruskej armády a bezpečnostných služieb. Americká rozviedka koncom marca tvrdila, že Putina, ktorý sa v posledných mesiacoch stále viac izoloval, jeho poradcovia, ruská zahraničná vojenská rozviedka (GRU) a najvyšší generáli armády udržiavali ohľadom invázie na Ukrajine v nevedomosti. "Súhlasili by sme so záverom, že ministerstvo obrany neinformovalo Putina za posledný mesiac o všetkých svojich krokoch," povedal vtedy hovorca Pentagonu John Kirby.

Prvá obeť Putinovho hnevu?

Šojgu bol vymenovaný za ruského ministra obrany v roku 2012 a posledné desaťročie bol jedným z najbližších Putinových spojencov. O dvojici je známe, že spolu pravidelne dovolenkovali a boli dobrými priateľmi aj v súkromnom živote. Šojgu, ako veliteľ ruskej armády, sa však pravdepodobne stal prvou osobou, ktorá pocítila ťažobu hnevu ruského prezidenta po neúspechoch na Ukrajine. Ukrajinské ozbrojené sily tvrdia, že od začiatku invázie 24. februára bolo zabitých takmer 20 000 ruských vojakov, pričom dokonca aj konzervatívne západné odhady uvádzajú, že zahynulo viac ako 10 000 vojakov.