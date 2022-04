Rusi už kradnú všetko: Ukrajinský dobrovoľník prišiel domov a... k***a, toto sa nerobí! Neuveríte, čo mu ukradli

Správy o tom, že ruskí vojaci kradnú oblečenie z prázdnych domov, nie sú ničím novým. V mestách, ktoré okupovali a z ktorých museli ľudia ujsť, ostali prázdne domy. Okrem oblečenia kradnú aj elektroniku, počítače a v podstate všetko, z čoho by mohli mať úžitok. Jednému z ukrajinských dobrovoľníkov sa stalo to isté.

Toto sa robí?

Po dlhšom čase mal chvíľu voľna a preto sa rozhodol, že zájde domov pozrieť sa, v akom stave je jeho dom a či je všetko v poriadku. "Bol som znova doma, bolo trochu viac času. Potrebovali sme sa pozrieť, či tam nie je niečo zamínované... prepáčte, ja ani neviem, ako vám to mám celé povedať," povedal muž vo videu a začal sa smiať.

Překlad. Ukrajinský dobrovolník zajel domu, který okupovali Rusové a zjistil, že mu ukradli... trenky pic.twitter.com/Kad8JLqUVZ — Andrej Poleščuk (@andrewofpolesia) April 13, 2022

"Skrátka, tí moskovskí, ruskí vojaci... narušili všetky možné konvecie... k***a, ako to len povedať," pokračoval a začal sa opäť smiať. "Skrátka, ukradli mi všetky moje trenky, ja neviem, povedzte ruským generálom, k***a, kto toto robí," hovoril so smiechom.

Dajte tým vojakom aspoň niečo...

Okrem treniek mu ukradli aj všetky topánky. "Na 1000 % nie si človek, toto sa robí?" pýta sa opäť so smiechom. "Prepáčte, ale ja z toho nemôžem, to sú ale prekliati moskovskí vojaci, čo sa v tej armáde deje, to vôbec netuším," povedal. "To je nejaká kríza alebo čo... dajte svojím vojakom aspoň niečo, prečo to potrebujete kradnúť?" Na záver pridal ešte vtipnú príhodu a skonštatoval, že poraziť takúto armádu nebude problém. "Prosto, ja neviem. To je asi všetko. Všetko bude Ukrajina a tkých žobrákov určite porazíme."

Galéria fotiek (4) Masový hrob v Buči.

Zdroj: SITA/AP/Rodrigo Abd

Rusi berú všetko, z okupovaných miest vyšli na povrch desivé informácie

Vo vojnových časoch je občas ťažké nájsť si dôvod na úsmev. Tento ukrajinský dobrovoľník to však vzal s humorom. Faktom ostáva, že mestá, z ktorých odišli ruskí okupanti ostali v podstate "vybrakované". Rusi brali všetko, čo sa môže hodiť. Načo, to už ostáva záhadou. Materiálne veci však nie sú jedinou škodou. Krátko po oslobodení Buče sa začali objavovať snímky a videá, ktoré ukázali telá vo vreciach navrhnuté v jamách, bezvládne končatiny trčiace z narýchlo zasypaných hrobov a mŕtvych ľudí ležiacich na uliciach, kde ich útočníci zastrelili.

Galéria fotiek (4) Škola v Černihive zničená po útoku.

Zdroj: SITA/AP/Evgeniy Maloletka

Niektoré z obetí mali zviazané ruky, ďalšie niesli stopy po mučení. Ukrajinská ombudsmanka Ljudmyla Denisovová neskôr obvinila ruských vojakov z páchania zverstiev, vrátane znásilňovania, aj neplnoletých. Ako príklad uviedla znásilnenie štrnásťročného dievčaťa päticou vojakov v meste Buča a znásilnenie jedenásťročného chlapca v tom istom meste pred zrakmi jeho matky, ktorú Rusi priviazali k stolu, aby všetko videla.

Toto sa deje vo všetkých mestách

Kyjev označil 3. apríla Buču za "novú Srebrenicu", ktorú spáchali ruské vojská. Vo východobosenskej Srebrenici v roku 1995 srbské jednotky počas vojny v Bosne povraždili 8000 mužov a chlapcov moslimského vyznania. Ukrajinské ministerstvo obrany uviedlo, že ruskí vojaci tu "náhodne vraždili miestnych civilných obyvateľov". Správy o vraždení civilistov v Buči vyvolali šok aj zdesenie Západu a vyslúžili si tvrdé odsúdenie zo strany ukrajinských predstaviteľov. EÚ v reakcii na masakre prijala 8. apríla piaty balík sankcií proti Rusku.

Buča bola prvým mestom, kde po odchode ruských vojsk vyšli najavo zverstvá ruských okupantov. Po stiahnutí ruských jednotiek z Kyjevskej oblasti nachádzajú ukrajinskí vojaci a dobrovoľníci hromadné hroby a množstvo obetí aj v ďalších mestách a obciach. Ešte horšia situácia ako v Buči nastala podľa Zelenského v neďalekom meste Borodjanka. Hromadný hrob zrejme s desiatkami civilných obetí bol objavený aj napríklad v ďalšej oslobodenej obci Buzova. Zelenskyj povedal, že ruskí vojaci sa tak, ako v Buči, správajú vo všetkých ukrajinských mestách, ktoré nejaký čas okupovali.