FOTO Raketa, ktorá dopadla na stanicu v Kramatorsku, mala na sebe podivný nápis: Toto znamená

Pri raketovom útoku na železničnú stanicu vo východoukrajinskom meste Kramatorsk zahynulo podľa ukrajinskej tajnej služby SBU najmenej 50 ľudí. Medzi obeťami boli aj deti. Nápis na rakete, ktorá zasiahla Kramatorsk, spôsobil zmätok. Na bočnej strane výbušného zariadenia totiž možno prečítať slová "pre deti". Interpretácia na prvý pohľad naznačuje, že raketa bola určená pre deti a mala zasiahnuť konkrétne ich. Ale pohľad na históriu a štítky iných rakiet vedie k inému záveru, píše focus.de.

Another angle of the Tochka-U missile used in today railway station attack, with the words "For the (our) Children" written on the side. These are guided missiles, it's hard to see that this wasn't a deliberate attack on a known evacuation site. pic.twitter.com/K22FO0BGu8