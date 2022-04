Miliardár Elon Musk v Berlíne preskúmal sexpodniky: Pikantné detaily z jeho návštevy

BERLÍN - Elon Musk údajne preskúmal berlínske sexuálne kluby, keď bol v Nemecku, aby tam otvoril novú továreň Tesla. Povráva sa tiež, že mu bol zakázaný vstup do slávneho nočného klubu. On tvrdí, že odmietol vojsť dnu.

Elon Musk údajne minulý týždeň absolvoval šnúru po sexuálnych kluboch v Berlíne, keď sa pripojil k fetišistickému davu v nemeckom hlavnom meste. Na internete sa šíria špekulácie, že zakladateľovi firmy Tesla bol počas cesty do Európy odmietnutý vstup do exkluzívneho nočného klubu Berghain, uvádza The Sun.

He got denied entry at Berghain LOL https://t.co/4T1zu4hgu8 pic.twitter.com/P7CnUNSOr1 — Dialectical Etherealism Proponent (@orwellian) April 3, 2022

Návštevníci klubu údajne videli miliardára v piatok v KitKatClube predtým, ako išiel na iné miesta, uviedol Blick. Podľa dress kódu fetišistického klubu môžu návštevníci nosiť latex, kožu, glamour alebo vôbec nič. KitKatClub, ktorý bol otvorený v roku 1994, má motto: "Rob, čo chceš, ale neprestaň komunikovať." Klub je vyzdobený ultrafialovým svetlom a extravagantnými maľbami, ktoré vytvoril berlínsky fotograf Vigor Calma, známy ako "The Dreamer". Fotografovanie je však vo vnútri areálu zakázané. Musk tiež navštívil nočný klub Sisyphos po oslave narodenín podnikateľa Adea Ressiho. Bol spozorovaný napriek tomu, že sa snažil zamaskovať svoju identitu, keď mal na sebe masku Zorra.

Galéria fotiek (2) Elon Musk, generálny riaditeľ spoločnosti Tesla, vpravo, tlieska rukami pri otvorení továrne Tesla Berlin Brandenburg v nemeckom Gruenheide

Zdroj: SITA/Patrick Pleul/Pool via AP

Objavili sa aj tvrdenia, že Muskovi bol odmietnutý vstup do slávneho nočného klubu Berghain po tom, čo svojim priaznivcom na Twitteri povedal, že odmietol do neho vstúpiť. Berghain je jedným z najexkluzívnejších nočných klubov v Nemecku. Je známy svojou techno hudbou a špičkovou klubovou kultúrou. Ľudia niekedy čakajú hodiny v rade a aj tak nie je zaručené, že ich pustia dovnútra. Musk v nedeľu tweetoval: "Napísali MIER na stenu v Berghaine! Odmietol som vstúpiť."

They wrote PEACE on the wall at Berghain! I refused enter. — Elon Musk (@elonmusk) April 3, 2022

Musk bol v Berlíne, keď Tesla otvorila svoju prvú európsku "gigatováreň". Pri plnej prevádzke má vyrobiť až 500 000 áut. Riaditeľ spoločnosti tancoval, keď z továrne na výrobu elektromobilov vyšli prvé autá.