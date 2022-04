VOĽBY V MAĎARSKU sa skončili: Prvé výsledky naznačujú víťazstvo Orbánovho Fideszu

BUDAPEŠŤ - Otvorením volebných miestností v nedeľu o 06.00 h sa v Maďarsku začali voľby do Národného zhromaždenia, ktoré sú deviatymi demokratickými voľbami po zmene režimu v roku 1990. Vyše 8,2 milióna oprávnených voličov rozhodne o osude 199 poslaneckých mandátov, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Aktualizované o 21:55 Podľa výsledkov sčítania hlasov nedeľňajších parlamentných volieb v Maďarsku pri ich 28-percentnom spracovaní vládna strana Fidesz výrazne vedie pred zoskupením šiestich opozičných strán V jednote za Maďarsko a v parlamente by opäť získala dvojtretinovú väčšinu mandátov. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti na základe čiastkových výsledkov volieb priebežne zverejňovaných Národnou volebnou kanceláriou (NKI).

Fidesz získal pri uvedenom stupni spracovania 59,4 percenta hlasov, opozičné zoskupenie V jednote za Maďarsko 29,4 percenta hlasov a Hnutie Naša vlasť 6,7 percenta hlasov. V individuálnych volebných obvodoch pri 41-percentnom spracovaní zvíťazil Fidesz v 89 a zoskupenie V jednote za Maďarsko v 17 obvodoch. Fidesz by tak na základe týchto údajov získal 134 mandátov, V jednote za Maďarsko 57 mandátov a Hnutie Naša vlasť osem mandátov.

Aktualizované 19:42 Maďarské parlamentné voľby sa skončili v nedeľu o 19.00 h uzatvorením volebných miestností. Do 18.30 h prišlo k urnám 67,8 percenta voličov, informuje spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa na informácie Národnej volebnej kancelárie (NVI). Účasť voličov sa blíži k volebnej účasti na parlamentných voľbách v roku 2018.

Aktualizované 15:20 Vo voľbách do maďarského Národného zhromaždenia prišlo v nedeľu do 13.00 h k urnám 40,01 percenta oprávnených voličov, informuje spravodajca TASR s odvolaním sa na údaje, ktoré zverejnila Národná volebná kancelária (NVI). V parlamentných voľbách v roku 2018 odvolilo do 13.00 h 42,32 percenta voličov a štyri roky predtým iba 34,33 percenta. V roku 2018 dosiahla celková volebná účasť 70,22 percenta.

Aktualizované 12:39 Prvé hodiny nedeľňajších parlamentných volieb v Maďarsku poznačili menšie mimoriadne udalosti. Išlo o nevoľnosť dvoch účastníkov volieb a o presťahovanie jednej volebnej miestnosti z dôvodu technických problémov, informuje spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa na spravodajský server index.hu.

V juhomaďarskej Békešskej Čabe prišlo zle členovi volebnej komisie, ktorého odviezli záchranári. Udalosť však neovplyvnila priebeh volieb, ktoré riadne pokračovali ďalej. V meste Kiskunfélegyháza v Báčsko-malokumánskej župe prišla v priestore vyhradenom na hlasovanie nevoľnosť na voliča, ktorý odpadol a zranil si pritom hlavu. Záchranári ho ošetrili na mieste a hlasovanie aj v tomto prípade pokračovalo ďalej.

V XIV. budapeštianskom obvode museli presťahovať volebnú miestnosť, v ktorej nebolo vhodné osvetlenie a nebolo možné tento problém vyriešiť, pretože prevádzkovateľ budovy nebol k dispozícii. Volebné miestnosti v Maďarsku otvorili o 06.00 h a zatvoria sa o 19.00 h.

Aktualizované 12:15 Líder zjednotenej maďarskej opozície, konzervatívec Péter Márki-Zay, v nedeľu vyzval občanov na aktívnu účasť v prebiehajúcich parlamentných voľbách. Informovala o tom agentúra DPA. Vo svojom videopríhovore, zverejnenom v nedeľu ráno na sociálnej sieti Facebook, Márki-Zay na voličov apeloval, aby nehlasovali za vládu premiéra Viktora Orbána.

"Poďme voliť lepší svet, šťastné Maďarsko," povedal vo videu nakrútenom v mestečku Hódmezővásárhely na juhovýchode Maďarska, kde je od roku 2018 primátorom. Agentúra DPA pripomenula, že Márki-Zay vedie alianciu šiestich opozičných subjektov. Toto zoskupenie ľavicových, zelených, liberálnych a pravicových konzervatívnych strán chce optimalizovať svoje šance na porážku Orbána.

Prieskumy verejnej mienky nedávno označili, že Orbánova pravicovo-nacionalistická strana Fidesz vedie pred opozičnou alianciou len o niekoľko percentuálnych bodov, dodala DPA. Aj z výsledkov prieskumu inštitútu Závecz Research, ktoré v pondelok zverejnil spravodajský server Telex.hu, vyplynulo, že vládnu stranu Fidesz necelý týždeň pred parlamentnými voľbami preferovalo 41 percent voličov, kým opozičné zoskupenie V jednote za Maďarsko by volilo 39 percent voličov.

Aktualizované 10:06 Medzi členskými krajinami Vyšehradskej štvorky síce boli spory, avšak táto spolupráca Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska má pred sebou peknú budúcnosť. Maďarsko chce pokračovať v tejto spolupráci, povedal v reakcii na otázku spravodajcu TASR v nedeľu v Budapešti predseda maďarskej vlády Viktor Orbán po tom, čo s manželkou Anikó Lévaiovou odovzdal svoj hlas v parlamentných voľbách vo volebnom okrsku základnej školy na ulici Zugligeti út v XII. budapeštianskom obvode.

Galéria fotiek (11) Viktor Orbán počas volieb v Maďarsku

Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek

"Vyšehradská štvorka (V4) nie je geopolitická organizácia. V zahraničnej politike sme mali často názorové rozdiely. Toto zoskupenie vzniklo preto, aby sme spoločne a vzájomne sa podporujúc presadzovali svoje záujmy v Európskej únii. Preto predpovedám vyšehradskej spolupráci peknú budúcnosť," konštatoval premiér. Podľa jeho slov je to hospodársky mimoriadne úspešná spolupráca. "Sme vlastne najúspešnejším regiónom Európy, preto s Poliakmi, Čechmi a Slovákmi budeme pokračovať v spolupráci," dodal.

Galéria fotiek (11) Viktor Orbán počas volieb v Maďarsku

Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek

V súvislosti s kritikou, ktorú Maďarsko dostalo od Poľska a Česka v uplynulých dňoch pre jeho postoj k rusko-ukrajinskej vojne, Orbán podotkol, že sa neobáva izolácie svojej krajiny. "Členská krajina NATO a EÚ nikdy nebude izolovaná," zdôraznil.

Galéria fotiek (11) Viktor Orbán počas volieb v Maďarsku

Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek

Aktualizované 9:30 Spolu s jednokolovými voľbami, v ktorých sú volebné miestnosti otvorené do 19.00 h, sa uskutoční aj referendum v otázke ochrany detí pred propagandou LGBTI. O 199 poslaneckých mandátov sa uchádza blok strán vlády premiéra Viktora Orbána Fidesz-KDNP, proti ktorému stojí zoskupenie šiestich opozičných strán V jednote za Maďarsko, ktorého kandidátom na post premiéra je Péter Márki-Zay. Opozičné zoskupenie V jednote za Maďarsko tvoria strany Demokratická koalícia (DK), MSZP, Jobbik, Politika môže byť iná (LMP), Dialóg a Momentum.

Galéria fotiek (11) Voľby v Maďarsku

Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek

Z výsledkov prieskumu inštitútu Publicus zverejnených v sobotu internetovým vydaním denníka Nészava vyplýva, že v kategórii všetkých voličov by 35 percent Maďarov volilo Fidesz-KDNP a 33 percent opozičné zoskupenie V jednote za Maďarsko. V kategórii voličov s istými preferenciami je však podpora vládneho a opozičného subjektu v tomto poslednom prieskume pred voľbami v oboch prípadoch 47-percentná, pričom 28 percent respondentov deklarovalo, že je nerozhodnutých.

Galéria fotiek (11) Zhormaždenie strany V jednote za Maďarsko

Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek

Na straníckej kandidačnej listine figurujú ďalej strany Hnutie Naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom), Strana maďarského dvojchvostého psa (MKKP), Megoldás Mozgalom, Normális Élet Pártja a strana IMA - A Mi Pártunk. Medzi oprávnenými voličmi je aj 456.129 maďarských občanov žijúcich v zahraničí, ktorí môžu prostredníctvom listov voliť už v tretích parlamentných voľbách na základe príslušného zákona z roku 2010. Môžu však voliť iba zo straníckej kandidátky, pretože k voľbe kandidátov jednomandátových obvodov je potrebný trvalý pobyt v Maďarsku.

Galéria fotiek (11) Zhormaždenie strany V jednote za Maďarsko

Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek

Galéria fotiek (11) Zhormaždenie strany V jednote za Maďarsko

Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek

Na zastupiteľských úradoch Maďarska v 98 krajinách sveta môže voliť aj 65.484 vopred zaregistrovaných Maďarov, ktorí majú trvalý pobyt v Maďarsku, avšak v čase volieb sú v zahraničí. Pred voľbami a počas nich neplatí žiadne moratórium. V deň volieb - v čase otvorenia volebných miestností od 06.00 do 19.00 h - je v okruhu 150 metrov zakázané organizovať volebné zhromaždenia a na verejných priestranstvách nie je možné viesť žiadnu volebnú kampaň.

Galéria fotiek (11) Voľby v Maďarsku

Zdroj: SITA/AP Photo/Anna Szilagyi