Šéfka EK varuje Čínu: Pomoc Rusku by ohrozila jej reputáciu aj obchodné vzťahy

Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová

BRUSEL - Najvyšší predstavitelia EÚ varovali na piatkovom virtuálnom summite Čínu, že ak by Rusku pomáhala vo vedení vojny na Ukrajine alebo napríklad obchádzaní sankcií Západu, mohli by tým utrpieť jej obchodné vzťahy s Úniou. Uviedla to predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.