Deň D sa blíži? Hrozba je reálna: Gazprom pripravuje možné zastavenie dodávok plynu do Európy

Podľa správy ruského denníka Kommersant ruský plynárenský gigant Gazprom v súčasnosti pracuje na možnostiach možného zastavenia dodávky plynu. Podľa nemenovaného insidera spoločnosť "v skutočnosti vypracováva možnosť úplného zastavenia dodávok plynu do takzvaných nepriateľských krajín" a posudzuje dôsledky takéhoto kroku.

Premiér dostal list s jasnou výzvou: Od ropy a plynu z Ruska sa musíme odstrihnúť (archívne video)

Samotný Gazprom správu denníka nekomentoval a vyhlásenie odmietla aj ruská vláda. Putin sa chce poradiť s predstaviteľmi Gazpromu a ruskej centrálnej banky; už skôr avizoval, že v budúcnosti bude predávať ruský plyn západným štátom len za ruble. Kremeľ naznačil, že Rusko odmietne dodávky, pokiaľ kupujúci nebudú ochotní zaplatiť v rubľoch.

Za plyn sa bude naďalej platiť eurami a dolármi

Skupina ekonomických veľmocí G7 vrátane Nemecka aj Európska únia ako celok to odmietajú. Spolková vláda obvinila Rusko z porušenia zmluvy. V stredu večer Putin zatelefonoval nemeckému kancelárovi Olafovi Scholzovi a podľa Kremľa ho ubezpečil, že prechod na rubľové platby za ruský plyn by nemal viesť k nevýhodám pre Nemecko. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov už priznal, že za plyn sa hneď po 31. marci nebude platiť rubľmi, napokon, platba a dodávka sú zdĺhavé procesy. Scholz po rozhovoroch s Putinom potvrdil, že Nemecko bude naďalej platiť za dodávky plynu z Ruska v eurách alebo dolároch, ako je to stanovené v zmluvách.

Galéria fotiek (3) Olaf Scholz na summite Global Solutions v Berlíne

Zdroj: SITA/Annegret Hilse/Pool Photo via AP

Napriek vojne plyn naďalej prúdi do Európy na maximálnu kapacitu

Pre európskych zmluvných partnerov by sa tak nič nezmenilo. Platby by sa naďalej uskutočňovali výlučne v eurách a ako obvykle by sa presúvali do Gazprom Bank, ktorej sa sankcie netýkajú. Banka potom prevedie peniaze na ruble. Scholz s týmto postupom nesúhlasil, žiadal o ňom len písomnú informáciu, zdôraznil Hebestreit.

Tak ako v predchádzajúcich dňoch, aj vo štvrtok sa cez plynovodný systém prečerpalo 109,5 milióna kubických metrov plynu, uviedol podľa agentúry Interfax hovorca Gazpromu Sergej Kuprijanov. Tomu zodpovedá zmluvne možné maximálne využitie za deň. Napriek vojne Ruska proti Ukrajine tranzit plynu cez susednú krajinu, ktorá z nej odvádza dôležité tranzitné poplatky, pokračuje od 24. februára vo vysokých objemoch.

Galéria fotiek (3) Zdroj: TASR/Sven Hoppe/dpa

Podľa správy sa spolková vláda obáva, že štátne materské spoločnosti Rosneft a Gazprom budú mať problémy. Minister hospodárstva Habeck preto rozmýšľa o znárodnení nemeckých dcérskych spoločností korporácií, aby sa zachovali dodávky energie, ak by došlo k najhoršiemu. Pred očakávaným oznámením o budúcich platbách v rubľoch Rusko tvrdí, že pokračuje v hromadných dodávkach plynu pre tranzit cez Ukrajinu do Európy.