VIDEO Odborníci analyzovali ukrajinského prezidenta: Ako Zelenskyj používa svoje prejavy, aby získal, čo potrebuje

KYJEV - Zatiaľ čo jeho armáda húževnato bojuje na ukrajinských bojiskách, prezident Volodymyr Zelenskyj vedie informačnú vojnu v metropolách západného sveta. Za dva týždne vystúpil v desiatich parlamentoch a všade si vyslúžil ovácie v stoji. V priamom prenose z obliehaného hlavného mesta, v zelenom tričku a s niekoľkodňovým strniskom na tvári sa často lúči pozdravom so zaťatou päsťou. Keď sa ozve potlesk, zmizne. Koniec-koncov, je to muž, ktorý sa musí existenčným záležitostiam, píše BBC.

"Vie, ako stelesniť ducha národa. Nielen v prejave, ale i v tom, ako vystupuje, aké je za ním pozadie, keď hovorí," myslí si Jonathan Eyal z britského think-tanku Royal United Services Institute (RUSI). Prejavy majú jediný naliehavý cieľ - získať medzinárodnú podporu. A prezident Zelenskyj ide na to s pomocou množstva na mieru ušitých posolstiev. Naráža na zásadné národné udalosti a traumy, od pádu berlínskeho múru až po útoky na New York a Washington z 11. septembra 2001. V Paríži sa odvolával na národné heslo "Liberté, égalité, fraternité" (Voľnosť, rovnosť, bratstvo!), v Japonsku zas pripomínal prízrak jadrovej katastrofy. Narážky nie sú vôbec jemné. Ani nemajú byť.

Zelenskyj nestráca čs, aby sa dostal k veci. Počas jednej či dvoch minút svojho prejavu v Londýne prirovnával vtedy trinásťdennú vojnu na Ukrajine k bitke o Britániu, teda stret počas druhej svetovej vojny, ktorá definovala celú éru krajiny. Prostredníctvom Williama Shakespeara (Byť či nebyť) sa dostal k Winstonovi Churchillovi. Britského vojnového vodcu nemenoval, ale jemne upravil ikonický prejav ministerského predsedu zo 4. júna 1940 tak, aby odpovedal ukrajinskej geografii. "Budeme bojovať v lesoch, na poliach, plážach, v mestách a dedinách, uliciach, budeme bojovať v kopcoch," predniesol.

Je čoraz ostrejší

Ale ako Zelenského parlamentné turné postupuje, vkráda sa do neho ostrejší tón. Nebojí sa pokarhať Západ za to, že podľa neho Ukrajine neposkytol dostatočnú podporu. "V každom zo svojich prejavov sa pýta, aký ste človek?" upozorňuje Nomi Claire Lazarová z Ottawskej univerzity, ktorá sa zaoberá politickou rétorikou. "Čo ste za národ? Ak sa vám nepodarí tento okamih naplniť, tak sa hanbite." V prejave pred americkým Kongresom, ktorý bol plný odkazov na Pearl Harbour, Martina Luthera Kinga a Mount Rushmore, Zelenskyj svojich poslucháčov pokarhal výrazne nediplomatickým jazykom. "Žiadame reakciu. Reakciu na teror. Žiadame toho snáď príliš?" naliehal. V utorňajšom prejave v talianskej snemovni sa opäť uchýlil k zahanbeniu publika, keď poukázal na to, že ľudia z okolia Vladimira Putina si užívajú dovolenku v Taliansku. "Nebuďte letoviskom pre vrahov."

Lazarová sa domnieva, že si Zelenskyj ako prezident štátu, ktorý trpí v dôsledku nevyprokovanej invázie, právo karhať zaslúžil. "Nemôžete ísť do zahraničného zákonodarného zboru a povedať 'hanbite sa'. Výnimkou je, ak ste si vybudovali pozíciu morálneho arbitra," dodáva profesorka. Z jeho unikátnej perspektívy ako lídra napadnutej krajiny je hádam pochopiteľné, že cíti potrebu striasť zo svojho publika akýkoľvek náznak ľahostajnosti. "Myslím si, že je z neho a jeho tímu cítiť určitá frustrácia. Majú pocit, že ľudia nie sú dostatočne otrasení tým, čo sa deje," hovorí Orysija Lucevyčová z think-tanku Chatham House.

Ešte nedávno mu bola na príťaž, teraz je výhodou

U každého zo svojich prejavov, ktorého spoluautorom je Zelenskeho blízky spolupracovník Dmytro Lytvyn, mal prezident publikum v podobe politikov elektrizovaných jeho nekonvenčnou priamou rétorikou, ktorí sa zároveň ocitli v nepohodlnom svetle reflektorov spravodlivého hnevu ukrajinského vodcu. Ten ale taktiež hovorí za svoj vlastný ľudi. Prihovára sa ukrajinsky a vyhýba sa oblekom, ktoré sú zvyčajne s týmto druhom politického predstavenia spájané. Je to mimoriadna premena politika, ktorého popularita niekoľko mesiacov pred začiatkom vojny klesala. Až do vypuknutia konflitku sa Zelenského komediálna minulosť často javila ako príťaz. Teraz je ale zrazu výhodou. "Komici sa živia týmto veľmi dôverným vzťahom s publikom. Zmyslom pre to, čo je nám nepríjemné. Čo nás vzrušuje. Čo nás rozosmeje," poznamenáva Lazarová. Predstavenie s jednoduchým posolstvom "urobte viac, aby ste nám pomohli", má ešte jedno publikum - domáca verejná mienka na Západe. "Snaží sa vytvárať tlak zdola. Domáci tlak na vlády, čo je obzvlášť dôležité, pretože to, čo žiada, je naozaj drahé," uzatvára profesorka.

A o to práve ide. Zelenskyj sa na túto virtuálnu cestu po svetových zákonodarných zboroch nevydal ne preto, aby získal sympatie. Ukrajina bojuje o svoju existenicu a môže v tom pokračovať len s masívnou a trvalou vojenskou pomocou svojich spojencov. Zelenskyj už niekoľko týždňov žiada NATO o zavedenie bezletovej zóny nad Ukrajinou. Vie, že ju nedostane, ale mohol by dostať druhú najlepšiu vec. Podľa Lucevyčovej je to stratégia. V utorok šéf Zelenského kancelária Andrij Jermak nadniesol alternatívu. "Prosím, presadzujte bezletovú zónu, alebo nám poskytnite spoľahlivé systémy protivzdušnej ochrany." Snahy o vylepšenie ukrajinskej protivzdušnej obrany už prebiehajú; USA údajne zvažujú dodávku zastaralého, ale stále účinného vybavenia sovietskej výroby. Podľa Jonathan Evala sa Zelenského neústupný prístup vypláca.