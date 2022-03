Varovanie expertov: Počas pandémie sme sa vôbec nepoučili, hrozí ďalšia pohroma

Bidenova administratíva odhaduje, že trh s testami na odhalenie koronavírusu zostane stabilný až do začiatku leta. Na druhej strane však rýchlo klesajúci dopyt po kedysi populárnych domácich testoch vedie niektorých výrobcov k obmedzeniu výroby, uvádza Politico. "Ak sa dostaneme do bodu, že firmy prerušia výrobu testov a následne začnú prepúšťať svojich zamestnancov, zažijeme ďalší nárast nových prípadov," varoval americký epidemiológ a riaditeľ zdravotného centra John Hopkins Tom Inglesby. V Bielom dome pôsobí ako poradca v boji proti covidu. "Dostali by sme sa do situácie, ktorá predstavuje potenciálne väčšiu hrozbu, ako to bolo v prípade omikronu."

V Spojených štátoch klesol dopyt po covid testoch o viac ako 50 percent. Generálny riaditeľ Asociácie laboratórií verejného zdravia Scott Becker povedal, že USA opakujú rovnaké chyby, aké urobili minulé leto, keď dopyt po testovaní prudko klesol a výrobcovia museli obmedziť výrobu. "Počas tejto pandémie sme sa absolútne nepoučili," dodal.

Kongres neposkytne ďalšie financie

Obavy z možných nedostatočných dodávok testov prichádzajú po tom, ako Bidenova administratíva varovala Kongres, že ak čoskoro neposkytne financie vo výške viac ako 22 miliárd dolárov (20 miliónov eur), krajina nebude schopná nakupovať nové zásoby liekov, vakcín, ochranných rúšok a v neposlednom rade aj testov. Biely dom totiž plánuje zrušiť federálne dotácie, ktoré zaručujú bezplatné testy pre ľudí bez zdravotného poistenia.

Podľa Dana Leeho, poradcu viceprezidenta pre biologické vedy zo spoločnosti Helix, nemusia byť zamestnanci vo verejnom zdravotníctve schopní bez dostatočného testovania včas odhaliť nové ohniská a varianty nákazy. "Testovanie nepoistencov zahŕňa takmer 30 miliónov ľudí žijúcich v Spojených štátoch," povedal Lee. Údaje sú navyše skreslené. Ide o oveľa väčší počet Američanov, a platí to najmä pre tie mestá, kde sa covid šíril najrýchlejším tempom.

Obavy z nedostatočného skríningu

Jennifer Nuzzová, epidemiologička z univerzity Johns Hopkins, uviedla, že je dôležité, aby si USA zachovali schopnosť rýchlo zachytiť nové prepuknutia covidu. Ide najmä o aktuálnu situáciu, kedy na mnohých miestach zrušili bezpečnostné opatrenia, akým bolo predovšetkým nosenie ochranných rúšok. "Teraz mám z nášho skríningu oveľa väčšie obavy, ako predtým," povedala. "Nachádzame sa v bode, kedy sa čísla nakazených znižujú. V takejto situácii však potrebujete presnejšie údaje, aby ste prípadné problémy odhalili skôr, ako prepuknú v plnom rozsahu."

Zo 47,8 miliardy dolárov určených na testovanie a zmiernenie dosahu a vplyvu koronavírusu, sa už minulo viac ako 45 miliárd a pre nové iniciatívy nezostali žiadne peniaze. Predstavitelia Bieleho domu uviedli, že bez ďalších finančných prostriedkov nebudú schopní reagovať na prudký nárast ochorenia COVID-19. Nie je jasné, či Kongres schváli nové peniaze po tom, čo sa Snemovňa reprezentantov vzbúrila proti plánu použiť prostriedky, ktoré boli určené na štátnu pomoc.

Patová situácia vo Washingtone čelí vlne odporu od odborníkov na verejné zdravie, ktorých znepokojuje nedostatočná pripravenosť na ďalšiu možnú epidémiu v súvislosti s prenosnejším podvariantom BA.2 omikron. "Verejné zdravie je o prevencii a pripravenosti, čo znamená, že s opatreniami nebudete čakať dovtedy, kým príde nejaká krízová situácia," povedala Céline Gounderová, expertka na infekčné choroby, ktorá istý čas pôsobila v Bidenovom poradnom výbore pre COVID-19.

Slabý dopyt po testoch

Štvortýždňový kĺzavý priemer vyrobených testov v USA sa pohybuje na úrovni 4,7 milióna. Za minulý mesiac bol dopyt po testoch podľa registra zásielok od 13 diagnostických výrobcov vedených obchodnou skupinou AdvaMedDx, na úrovni 10, 8 milióna kusov. "Aby sa tomuto problému v budúcnosti zabránilo, federálna vláda by mala uzavrieť zmluvu s výrobcami, ktorí investovali do rozšírenia výroby počas pandémie. Je potrebné, aby sa táto úroveň výroby udržala," informovala Susan Van Meterová, výkonná riaditeľka AdvaMedDx.

Jack Feng, riaditeľ spoločnosti iHealth, ktorá dováža značné množstvo testov vyrobených v Číne, povedal, že v ostatnom období zaznamenal výrazný pokles dopytu po testoch v USA. "Neposielame ďalšie testy do Spojených štátov, pretože dopyt je pomerne stabilný. Vďaka tomu máme slušné zásoby," ozrejmil. S rastúcim počtom prípadov covidu v Číne uprednostňuje čínsky výrobca dodávanie testov čínskej vláde a čínskemu ľudu.