Maďarsko blokuje opatrenia proti Rusku: Ide vám o plyn alebo Zakarpatskú Rus? Vracia úder Kyjev

archívne video

Zo správania Maďarska sú prekvapení

Počínanie Budapešti je podľa vicepremiérky nepríjemným prekvapením najmä pre ukrajinských Maďarov. "Nepodporuje sankcie. Nielenže neposkytuje zbrane, ale ani zbrane z iných krajín nesmú cez maďarské územie. Vlastne na všetko hovoria 'nie'. Ešte trochu a rétorika oficiálnej Budapešti bude otvorene proruská. Čo to je? Chcete lacný ruský plyn? Alebo možno chcete naše Zakarpatie? Naozaj túžia obyvatelia Maďarska po úlohe tých, ktorí sa nám snažia vraziť nôž do chrbta v ťažkej chvíli? Prečo?" napísala Vereščuková a varovala, že pri terajšom "strete civilizácií" je málo pravdepodobné, že by Maďarsko dokázalo presvedčiť Rusko a pomaly profitovať z problémov svojho ukrajinského suseda.

Навіть не всі сателіти Росії з колишнього Радянського Союзу поводяться так, як це зараз робить офіційне керівництво... Posted by Ірина Верещук on Tuesday, March 22, 2022

Neopakujte chyby z druhej svetovej vojny, apeluje vicepremiérka

"Musíme stáť na strane civilizovaného sveta! Neopakujte chyby z druhej svetovej vojny, kedy sa Maďarsko rozhodlo zle. Áno, správna voľba je vždy spočiatku ťažká, ale je tiež správna, pretože je ľahká neskôr," apelovala na Maďarsko.

Ruský denník Kommersant v súvislosti s výhradami Vereščukovej k maďarskému postoju pripomenul, že vzťahy Kyjeva a Budapešti sú napäté od roku 2017, keď Ukrajina prijala nový zákon o vzdelaní, ktorý podstatne obmedzil výučbu v jazykoch národnostných menšín.

Súčasná Zakarpatská oblasť Ukrajiny bývala v medzivojnovom období ako Podkarpatská Rus časťou Československa. Ešte predtým bývala súčasťou Uhorska ak Maďarsku bola pripojená aj počas druhej svetovej vojny, kedy Budapešť patrila k spojencom nacistického Nemecka. O všetky územné zisky však Maďari prišli s pádom nacistickej Tretej ríše. Ešte predtým tisíce maďarských vojakov zahynuli na východnom fronte, pri Stalingrade, v Karpatoch a pri bojoch s Červenou armádou v samom Maďarsku.

Maďarsko nepodporí ani ďalšie veci ako bezletová zóna či mierová misia, ktorú navrhli Poliaci

Podľa portálu Eurointegration.com je však Maďarsko aj proti ďalším veciam, ktoré by Rusko "trestali" za jeho vpád na Ukrajinu a následné boje. Maďarsko totiž nie len že nepodporí sankcie EÚ proti Rusku v energetickom sektore, ale je aj proti bezletovej zóne nad Ukrajinou a mierovej misii, ktorú navrhlo Poľsko. Uviedol to maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó na margo stretnutia ministrov zahraničných vecí EÚ v Bruseli podľa "Európskej pravdy" s odvolaním sa na maďarské noviny Portfolio.

Galéria fotiek (2) Péter Szijjártó

Zdroj: TASR/AP Photo/Darko Vojinovic

Sankcie by ohrozili našu bezpečnosť v prípade dodávok energií

"Nepodporíme sankcie, ktoré ohrozujú bezpečnosť dodávok energie v Maďarsku. Dostali sme sa do novej dimenzie o rizikách vojny, takže odteraz musíme konať ešte tvrdšie a jasnejšie, aby sme zaručili naše národné záujmy, teda mier a bezpečnosť v Maďarsku," povedal. Pokiaľ ide o bezletovú zónu , Szijjártó tiež vyslovil proti nej, pretože by to podľa neho viedlo k nepriateľstvu vo vzduchu.

"A navrhovaná mierová misia na Ukrajine nesie so sebou riziko pozemnej vojny. Musíme o týchto otázkach jasne hovoriť. Ide o nové vojenské riziko," povedal minister s tým, že pozícia maďarskej vlády je jasná a Maďarsko chce zostať mimo vojny.