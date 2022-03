Bizarnosť na fronte: Ruský vojak získal slobodu aj finančnú odmenu: Vzdal sa Ukrajincom aj s tankom

Hlbší zmysel sa zrejme v tomto prípade hľadať, a síce len ten, že dotyčný asi stratil motiváciu bojovať. Ruský tankista Ukrajincom po tomto všetko dokonca odovzdal aj svoj vojenský prostriedok, s ktorým bojoval proti tunajším obyvateľom. Čo je však bizarnejšie, teraz je bohatší asi o 10-tisíc dolárov (čo je asi 905 eur), keďže ho aj speňažil! Všetko sa pre neho dokonca ešte obracia k lepšiemu, keďže po možno konci tejto vojny bude môcť navyše v Ukrajine požiadať aj o občianstvo. O tomto podivnom incidente na sociálnej sieti informoval poradca ukrajinského ministra vnútra Viktor Andrusiv.

Русские сдаются! З технікою Кілька днів назад я написав, що є новини, які остаточно показують злам російської армії.... Posted by Victor Andrusiv on Tuesday, March 22, 2022

Podľa Andrusiva to už Rusi vzdávajú, minimálne z hľadiska techniky. "Pred pár dňami som písal, že sú správy, ktoré konečne ukazujú zničenie ruskej armády. Už teraz vám to môžem povedať," píše v statuse poradca.

V tanku ostal už len on sám, ostatní ušli domov

"Pred pár dňami nám volal "Míša". Informácie o ňom sme odovzdali GUR MO. Zastavil sa. Z dronu sme sa presvedčili, že je to on sám a nie je to pasca. Potom ho špeciálne jednotky zadržali. Ukázalo sa, že z posádky tanku zostal už len jeden, zvyšok ušiel domov. Nevidel zmysel vojny. Nemohol sa vrátiť domov, keďže veliteľ povedal, že strieľa a ponáhľa sa za bojovými stratami. Míša povedal, že už nebolo takmer žiadne jedlo, vojenské riadenie je chaotické a prakticky neprítomné. Demoralizácia je kolosálna," popisuje tento prípad Andrusiv.

Miša podľa nich dostal veľmi pohodlné podmienky na údržbu. Dostane tiež spomínaných 10-tisíc dolárov a po skončení vojny tiež možnosť požiadať o občianstvo. "Až do konca vojny bude žiť v pohodlných podmienkach s televízorom, telefónom, kuchyňou a sprchou," povedal príslušník ukrajinskej strany.