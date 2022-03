FOTO Taliansky expremiér Berlusconi šokuje: Tajné zásnuby s touto o 53 rokov mladšou sexicou!

Galéria fotiek (5) Už 85-ročný Berlusconi sa rozhodol tajne oženiť.

Zdroj: Profimedia.sk

MILÁNO - Zrejme si myslel, že to utají, no talianski paparazzi mu boli v pätách. Bývalý taliansky predseda vlády Silvio Berlusconi sa zrejme tajne zasnúbil, a to vo svojich 85 rokoch. Všetko sa to odohralo v sobotu, keď sa v Taliansku oslavuje deň otcov. Práve cez víkend sa bývalý premiér rozhodol, že oficiálne začne záväzok so svojou partnerkou, ktorá je od neho o vyše 50 rokov mladšia.