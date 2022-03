Na západe už rastú ceny benzínu na pumpách: V Nemecku prekračili magickú hranicu dve eurá

MNÍCHOV - Ukrajinská vojna je na čerpacích staniciach čoraz viac cítiť. Donedávna sa cena pohonných hmôt nad dve eurá považovala za nepravdepodobnú, no teraz je to prvýkrát v histórii Spolkovej republiky realitou.

Ukrajinská vojna spôsobila, že ceny pohonných hmôt v Nemecku prvýkrát vzrástli nad dvojeurovú hranicu. V celoštátnom dennom priemere stál v pondelok prémiový benzín typu E10 2,008 eura za liter, s naftou to bolo 2,032 eura, ako v utorok v Mníchove oznámil podľa nemeckého Stuttgarter Zeitung ADAC.

Hlavným ťahúňom nárastu na pumpe sú ceny ropy, ktoré vystrelili nahor v dôsledku konfliktu na Ukrajine. Pre Európu dôležitá odroda Brent stála v pondelok až 139 dolárov za barel (159 litrov) po tom, čo americký minister zahraničných vecí Antony Blinken uviedol do hry zákaz dovozu ruskej ropy.

Momentálne silný dolár tento efekt ešte umocňuje, keďže ropa sa obchoduje v dolároch a nemeckí kupci platia eurami. Cenu nafty bude navyše naďalej ťahať vysoký dopyt po relatívne podobnom vykurovacom oleji a dovozcovia znížia dovoz nafty z Ruska.

Galéria fotiek (3) Zdroj: tip čitateľa

Palivo bolo pred rokom výrazne lacnejšie

To, že sa v súčasnosti dosahujú takéto extrémne rekordy cien pohonných hmôt, je spôsobené aj tým, že efekt vojny na Ukrajine stavia ceny nad rekordné úrovne, ktoré už boli dosiahnuté v posledných mesiacoch. Medziročný nárast je obrovský: v priemere ešte v marci 2021 stála nafta 1,315 eura za liter, so Super E10 to bolo 1,454 eura.

Galéria fotiek (3) Zdroj: tip čitateľa

Podobné je to v Belgicku a Veľkej Británii

Maximálna cena nafty v Belgicku pokračuje v stúpaní a už túto sobotu prekračila hranicu 2 eur za liter. Maximálna cena nafty (B7) na pumpe vykazuje nárast o 0,157 eura a dosahuje cenu 2,0840 eura za liter. Ide o nový rekord, ten predchádzajúci z minulého týždňa na úrovni 1,9270 eura za liter.

Podobne aj Briti sa hnevajú na "bláznivé" ceny benzínu v Spojenom kráľovstve, ktoré zaznamenali nárast až takmer k 2 librám za liter. Ceny paliva na čerpacej stanici v Dorsete dosiahli v stredu ráno 9. marca hranicu 1,94 GBP.

Miestny obyvateľ zdieľal fotografiu garáže Shell na Wimborne Road West vo Wimborne, na ktorej bolo vidieť, o koľko sa ceny pohonných hmôt naďalej zvyšovali, pričom nafta v súčasnosti stojí 193,9 penny za liter, zatiaľ čo bezolovnatý benzín stojí 175,9 penny za liter. Ceny nazval „bláznivými“ a povedal, že išlo o 14-percentné zvýšenie cien pohonných hmôt už po jednom dni.