VIDEO Ukrajinské dievčatko rozplakalo aj tých najväčších tvrďasov: V kryte spieva pieseň z rozprávky

Užívateľov na sociálnych sieťach dojal spev malej Ukrajinky. Dievčatko interpretovalo skladbu "Let it go" z filmového hitu Frozen. Stalo sa tak v jednom z protileteckých krytov v Kyjeve.

Video zverejnila Marta Smechová. "Od jej prvých slov v úkryte nastalo úplné ticho. Všetci odložili svoje záležitosti bokom a len ticho počúvali pieseň tohto dievčatka. Dokonca ani muži nedokázali zadržať slzy," napísala Smechová. "Sľúbila som Amelii, že video uvidí veľa ľudí. A tak sa aj stalo, ona si to veľmi priala. Jej spev nenechal nikoho chladným," dodala.