Bielorusi sa postavili proti vojne: Generál podal demisiu, nepodporuje inváziu na Ukrajine

Gulevič ako náčelník generálneho štábu tiež vyhlásil, že bieloruskí vojaci sa odmietli zúčastniť vojny proti Ukrajine. Armáda nedokáže vytvoriť ani jednu práporovú jednotku.

"Vysvetľovacia kampaň medzi veliteľmi vojenských jednotiek nepriniesla výsledky. Trúfam si predpokladať, že výmena veliteľov týchto jednotiek nedosiahne potrebný výsledok. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Vás žiadam o rozhodnutie o prijatí mojej rezignácie," informoval Gulevič. Pravosť listu odmietlo potvrdiť ministerstvo obrany. Tiež tvrdí, že Gulevič môže svoju rezignáciu podať len do rúk vrchného veliteľa bieloruských vojsk Alexandrovi Lukašenkovi.

3000 amerických veteránov proti ruskej invázii

Až 3000 amerických veteránov sa prihlásilo do boja proti ruským okupantom, informoval web Hlasu Ameriky (VOA). „Sankcie teraz nepomôžu, ľudia potrebujú pomoc okamžite,“ povedal denníku The New York Times muž menom Hector, ktorý ako námorník slúžil v Iraku.

„Bol tam so mnou chlapec z Ukrajiny. Získal americké občianstvo, vstúpil do americkej armády a povedal mi o svojej vlasti,“ povedal portálu VOA ďalší veterán Matthew Parker. „Teraz myslím na to, že keď pôjdem na Ukrajinu, môžem pomôcť ochrániť jeho matku, mladšiu sestru, jeho dom,“ dodal.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že do cudzineckej légie sa prihlásilo až 16-tisíc cudzincov. Problém majú nigérijskí dobrovoľníci. Tí by museli zaplatiť za víza a letenky tisíc dolárov (923 eur). Na vine je komplikovaná letecká doprava v dôsledku sankcií a fakt, že Nigérijci by museli cestovať cez územia EÚ.