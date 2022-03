Rusko varuje štáty pred vojenskou pomocou Ukrajine: Budú ich považovať za účastníkov konfliktu!

Podľa agentúry AP na to v nedeľu na brífingu v Moskve upozornil hovorca ruského rezortu obrany Igor Konašenkov. Ruské ministerstvo obrany má podľa neho "spoľahlivé informácie o ukrajinských bojových lietadlách, ktoré predtým odleteli do Rumunska a iných krajín" susediacich s Ukrajinou. Konašenkov v mene Ruska upozornil, že "využitie siete letísk týchto krajín na odstavenie ukrajinských vojenských lietadiel s ich následným nasadením proti ruským ozbrojeným silám bude možné považovať za zapojenie sa týchto štátov do ozbrojeného konfliktu".

Galéria fotiek (3) Igor Konašenkov

Zdroj: SITA/Kirill Zykov/Moscow News Agency via AP

Televízia Sky News poznamenala, že toto varovanie prichádza práve v čase, keď Poľsko uvažuje o dodávke svojich bojových lietadiel na Ukrajinu. Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v tejto súvislosti povedal, že jeho krajina "veľmi aktívne hovorí" o poskytnutí vojenských lietadiel Poľsku ako rezervy v prípade, že Varšava pošle svoje lietadlá na Ukrajinu. Konašenkov tiež na brífingu tvrdil, že ruské sily pri svojich zásahoch vyradili "prakticky všetky" bojové lietadlá Ukrajiny.

Galéria fotiek (3) Zdroj: SITA/Olivier Douliery, Pool Photo via AP

CNN pripomenula, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opakovane žiada, aby západné mocnosti vyhlásili nad Ukrajinou bezletovú zónu, aby tak zabránili ďalším ruským útokom. Ruský prezident Vladimir Putin medzičasom v súvislosti s tým varoval, že Moskva bude považovať každú krajinu, ktorá nad Ukrajinou zavedie bezletovú zónu, za účastníka prebiehajúceho vojenského konfliktu.