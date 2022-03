Nechutné odhalenie: Utekajúcim Ukrajinkám hrozí sexuálne násilie, polícia varuje pred týmito praktikami

BERLÍN - Nemecká polícia varuje pred podozrivými mužmi, ktorí sa za podivných okolností snažia na hlavnej berlínskej vlakovej stanici získať do starostlivosti mladé Ukrajinky alebo mamičky s deťmi. Spolková polícia v pondelok oznámila, že v niekoľkých prípadoch už proti podozrivému konaniu zakročila a takýchto mužov z priestorov stanice vykázala. Organizátori pomoci sa obávajú, aby sa utečenci so svojimi deťmi nestali obeťami sexuálneho násilia.

Hlavná vlaková stanica v Berlíne je pre ukrajinských vojnových utečencov ústredným prestupovým miestom. Dobrovoľníci tu vytvorili provizórne uvítacie stredisko, kde utečenci dostanú občerstvenie, oblečenie a pomoc s vybavením formalít a s hľadaním ubytovania. Na sociálnych sieťach ale mnohí užívatelia poukazujú na to, že pomoc od niektorých nie je taká nezištná, ako by sa mohlo zdať. Aktivisti upozornili na to, že niektorí muži ponúkali dobrovoľníkom peniaze za to, aby dostali do starostlivosti mladé Ukrajinky, prípadne mamičky s deťmi.

"Dobrovoľníci informovali políciu na hlavnej stanici o osobách, ktoré sa správajú nápadne pri ponúkaní nocľahu utečencom. Tieto osoby mali ponúkať aj peniaze, aby sa počas prerozdeľovania utečencov dostali ku konkrétnym ľuďom. Spolková polícia považuje tieto upozornenia za veľmi vážne," uviedla tamojšia policajná hovorkyňa tým, že zbor dobrovoľníkov má inštrukcie, ako v takýchto prípadoch postupovať. Polícia na stanici kvôli tomu posilnila hliadky, z ktorých niektoré sú aj v civile. Na bezpečnosť dohliada aj ostraha nemeckých dráh Deutsche Bahn.

Hliadkujúci policajti na stanici už kvôli podozrivému správaniu niekoľko mužov kontrolovali. "V jednotlivých prípadoch sme prikročili aj k preventívnym opatreniam, okrem iného k vykázaniu osôb zo stanice," doplnila hovorkyňa. Presnú štatistiku v tejto veci ale k dispozícii nemá. Ak by vykázaní muži nariadenie nerešpektovali, môže ich polícia zadržať. To sa ale zatiaľ nestalo.

Simone, ktorá je jednou z mnohých, kto na stanici pomáha, v nedeľu povedala, že varovanie pred podozrivými mužmi sa stalo súčasťou školenia dobrovoľníkov. "Hovorili nám, aby sme si všímali nápadné správanie a ihneď informovali políciu." Sama svedkom takého incidentu nebola, čo vysvetľuje terajšiu zvýšenú prítomnosť polície a ostrahy. "Hliadky sú v okolí prakticky stále," uviedla.

Simone údajne neprekvapuje, že sa niekto snaží situáciu ľudí v núdzi zneužiť, ale zaskočilo ju, s akou rýchlosťou sa tak stalo. "Ak sa toto deje na stanici, tak ako to asi vyzerá pri azylových strediskách alebo napríklad na ceste sem?" položila si otázku. Dodala, že aj utečenci dostávajú varovanie, aby si dávali pozor.