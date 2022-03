Putin má jasno: Za provokáciu v záporožskej jadrovej elektrárni je zodpovedná Ukrajina

Galéria fotiek (4) Vladimir Putin

Zdroj: TASR/AP

PARÍŽ - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v nedeľu opäť telefonoval so svojím ruským kolegom Vladimirom Putinom. Oznámil to v nedeľu Elyzejský palác s tým, že rozhovor sa konal z iniciatívy francúzskeho prezidenta a trval od poludnia do 13.45 h SEČ. Informovala o tom televízia BFM.