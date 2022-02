Výzva Čaputovej a ďalších prezidentov: Ukrajina musí byť do EÚ prijatá čo najskôr!

Členské štáty EÚ vyzývajú, aby sa zjednotili a vyjadrili najvyššiu politickú podporu Ukrajine a umožnili inštitúciám EÚ podniknúť kroky na bezodkladné udelenie štatútu kandidátskej krajiny EÚ Ukrajine a začatie procesu prístupových rokovaní. "Sú hlboko presvedčení, že Ukrajina si zaslúži bezodkladné začatie prístupového procesu na vstup do Európskej únie," doplnil Strižinec.

Prezidenti Bulharskej republiky, Českej republiky, Estónskej republiky, Litovskej republiky, Lotyšskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky zároveň opätovne v liste potvrdili svoju plnú solidaritu s Ukrajinou a jej ľudom.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok podpísal žiadosť o členstvo Ukrajiny v EÚ. Ešte predtým vo videu vyhlásil, že žiada Európsku úniu o okamžité pristúpenie podľa nového osobitného postupu.

"Vyzývame Európsku úniu, aby okamžite začlenila Ukrajinu (do EÚ) prostredníctvom nového osobitného postupu," vyhlásil prezident. "Naším cieľom je byť spolu so všetkými Európanmi a čo je najdôležitejšie, byť na rovnakej úrovni. Som si istý, že je to fér. Som si istý, že je to možné," dodal Zelenskyj.

V EÚ sú na prijatie Ukrajiny rozdielne názory

Predseda Európskej rady Charles Michel v pondelok uviedol, že medzi 27 členskými štátmi EÚ existujú nezhody týkajúce sa rozšírenia eurobloku. Dodal, že Ukrajina bude musieť predložiť oficiálnu žiadosť o pristúpenie a následne budú musieť členské štáty prísť s jednomyseľným stanoviskom. "V rámci EÚ existujú rôzne názory a citlivosť na rozširovanie," dodal Michel podľa agentúry AFP.