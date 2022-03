Prezidentka Čaputová: Vyššie dávky i podpora zamestnávania by pomohli ženám čeliť chudobe

Galéria fotiek (3) Stretnutie prezidentky SR s predstaviteľkami politických strán, profesijných a mimovládnych organizácií pri príležitosti MDŽ

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

BRATISLAVA - Zvýšenie dávky v hmotnej núdzi, zavedenie príspevku na bývanie, podpora zamestnávania žien či psychologická pomoc by pomohli, aby menej slovenských žien čelilo chudobe. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to uviedla po utorkovom stretnutí so zástupkyňami politických, profesijných a mimovládnych organizácií pri príležitosti Medzinárodného dňa žien (MDŽ).