Plány Moskvy na dobytie Ukrajiny odhalené: Tento kľúčový dátum mal znamenať koniec invázie

MOSKVA - Putin chce mať vojenskú operáciu na Ukrajine ukončenú do niekoľkých dní. Vyjadril sa tak pre televíziu Al Džadzíru bývalý ruský vládny úradník Andrej Fjodorov. Potvrdil tak predpoklady, že invázia by sa mala skončiť o týždeň, maximálne desať dní.

Vo vojenskom rozkaze útoku na Ukrajinu sa uvádza, že boje by mali skončiť víťazne 2. marca, povedal bývalý zástupca ruského ministra Zahraničia Sergeja Lavrova.

Fjodorov v rozhovore vyjadril nádej, že mierové rokovania by sa mali skončiť úspešne. „Mali by to byť rozhovory bez predbežných podmienok. Poznám pozíciu mojich priateľov v Kyjeve a lídrov Ukrajiny. Sú pripravení sadnúť si k stolu a jednať, ale jedine bez predbežných podmienok,“ doplnil Fjodorov

Bývalý vládny úradník Fjodorov tiež podčiarkol, že sa dalo čakať, že Ukrajina ruských vojakov nebude vítať. „Ako som už povedal. Poznám Ukrajinu, nikto neprivíta ruských vojakov kvetinami. To je realita,“ dodal.

O tom, že Putin plánoval operáciu na niekoľko dní, svedčí aj fakt, že na začiatku nechal úplne nechránené zásobovacie konvoje.

Lenže Rusku sa invázia skomplikovala a je jasné, že bude stáť ďaleko viac, ako sa očakávalo. Možno aj to je dôvod, prečo Rusi súhlasili s mierovými rokovaniami bez predbežných podmienok, ako je zloženie zbraní. Pôvodne s touto podmienkou operoval ruský minister zahraničia Sergej Lavrov.