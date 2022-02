Z Černobyľu prichádzajú správy o zvýšenej radiácii! Hovorí sa o hrozbe pre Európu: Odborníci majú vysvetlenie

Samotný ukrajinský prezident v súvislosti s obsadením Černobyľu uviedol, že ide o „vyhlásenie vojny celej Európe.“

Bývalá elektráreň je dnes už síce nefunkčná, no v jej areáli sa nachádza sklad vyhoreného paliva. V hre je tak možnosť, že v prípade zásahu by sa rádioaktívny prach mohol dostať do ovzdušia a zasiahnuť aj Európu. Ako uviedla agentúra Interfax-Ukrajina, takýto scenár naznačil poradca ukrajinského ministra vnútra Anton Heraščenko. „Pokiaľ v dôsledku delostreleckej paľby nepriateľa bude úložisko jadrového odpadu zničené, potom môže rádioaktívny prach pokryť územie Ukrajiny, Bieloruska a krajín Európskej únie,“ pohrozil.

Znepokojivé správy priniesla aj Ukrajinská agentúra pre jadrovú energetiku. Tá totiž oznámila zvýšenú mieru radiácie. Aké veľké hodnoty namerali známe nie je. Vysvetlením by však mal byť rádioaktívny prach, ktorý sa vplyvom presunu ťažkej vojenskej techniky dostal do ovzdušia.

Nie je známe, prečo sa Rusi rozhodli elektráreň obsadiť, no podľa odborníkov, ktorých vyjadrenia priniesla agentúra Reuters, sa tak stalo z toho dôvodu, že leží na najkratšej ceste smerujúcej z Bieloruska do Kyjevu. Rusko totiž ešte pred napadnutím Ukrajiny poslalo do Bieloruska svojich vojakov na cvičenie. Samotná elektráreň vraj pre Rusov žiaden strategický význam nemá.

Galéria fotiek (3) Zdroj: TASR/AP Photo/ Volodymyr Repik

V elektrárni ležiacej asi 100 kilometrov od Kyjeva v blízkosti bieloruských hraníc došlo na štvrtok bloku v roku 1986 k výbuchu a poškodeniu reaktora, v dôsledku čoho sa do atmosféry dostalo obrovské množstvo rádioaktívnych častíc. Ide o vôbec najväčšiu jadrovú katastrofu na svete. Oblasť bola evakuovaná a jej široké okolie je dodnes zakázané obývať. Samotná elektráreň bola však definitívne dostavená až v roku 2000.