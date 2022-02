Expert na Ukrajinu to povedal jasne: Putin zošalel, už sa začala invázia po súši!

Expert na Ukrajinu Alexander Duleba sa pre portál startitup.sk k situácii na Ukrajine vyjadril jasne: "Politika sa skončila a začala sa vojna." Tiež vysvetlil, že ráno prostredníctvom horúcej linky spolu hovorili prezident USA Joe Biden a ukrajinská hlava štátu Volodymir Zelenskyj.

"Všetci sme to už očakávali, to napätie tu bolo už niekoľko týždňov, boli rôzne informácie, ukázali sa, že pravdivé. Zrejme platí, že keďže Američania tieto informácie zverejňovali, tak odďaľovali Putinovo rozhodnutie, ktoré už bolo urobené skôr," povedal Duleba.

Súčasná situácia na Ukrajine prekvapila aj samotného experta. Podľa neho je vojna šialenstvo. Zaznela preto otázka, či je Putin šialenec. "Ja si myslím, že áno. Týmto rozhodnutím dokázal, že je šialenec. V mene nejakých predstáv cárskeho Ruska začne vojnu? Nevieme ešte, aké budú obete a kvôli čomu," uviedol odborník.

A ako by sa malo zachovať Slovensko? Podľa Dulebu by malo Ukrajine pomôcť. Napríklad podľa správ boli ostreľované aj rafinérie, takže Ukrajinci nebudú mať dostatok paliva. "Už sa začala aj invázia po súši. Ťažko odhadnúť, ako sa to vyvinie a čo bude Ukrajina potrebovať, no mali by sme im pomôcť s tým, čo budú potrebovať, pretože teraz ide aj o našu bezpečnosť. Mať Putina v Užhorode, tak to zmení našu bezpečnostnú situáciu," dodal Duleba.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prirovnal Rusko k nacistickému Nemecku a evokoval druhú svetovú vojnu, keď jeho krajina odoláva invázii moskovských síl. Zelenskyj v príspevku na Twitteri odsúdil ruské činy niekoľko hodín po tom, čo prezident Vladimir Putin nariadil špeciálnu vojenskú operáciu na Ukrajine. "Rusko ráno zradne zaútočilo na náš štát, ako to urobilo nacistické Nemecko v rokoch druhej svetovej vojny. Od dnešného dňa sú naše krajiny na rôznych stranách svetovej histórie."

Russia treacherously attacked our state in the morning, as Nazi Germany did in #2WW years. As of today, our countries are on different sides of world history. 🇷🇺 has embarked on a path of evil, but 🇺🇦 is defending itself & won't give up its freedom no matter what Moscow thinks.