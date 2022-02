Rusko vidí šancu na dohodu o bezpečnosti so Západom: Moskva je pripravená ďalej rokovať

MOSKVA - Existuje "šanca" na dosiahnutie dohody o bezpečnosti so Západom, povedal v pondelok ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Informovala o tom agentúra AFP, podľa ktorej by mohlo ísť o možné zmiernenie v čase stupňujúceho sa napätia v súvislosti s Ukrajinou.

"Ako hlava ministerstva zahraničných vecí musím povedať, že vždy je tu šanca nájsť dohodu," povedal Lavrov Putinovi počas starostlivo zorganizovaného stretnutia, keď bol požiadaný, aby sa vyjadril k prebiehajúcim rozhovorom so Západom.

Spojené štáty varovali pred možnou bezprostrednou hrozbou ruskej invázie na Ukrajinu a ich západní spojenci pohrozili Moskve ochromujúcim balíkom ekonomických sankcií, pripomína AFP. V rozhovore s Putinom však Lavrov naznačil, že Moskva je pripravená pokračovať v rokovaniach so Západom.

Na rokovania má pricestovať nemecký kancelár

"Je tu šanca na dosiahnutie dohody s našimi partnermi o kľúčových otázkach, alebo je to pokus vtiahnuť nás do nekonečného procesu vyjednávania?" opýtal sa Putin šéfa ruskej diplomacie v rozhovore, ktorý odvysielala televízia. "Naše možnosti nie sú ani zďaleka vyčerpané, nehovorím, že by mali pokračovať donekonečna, navrhoval by som však pokračovať v nich a rozširovať ich," odpovedal Lavrov. Ruský minister zahraničných vecí zároveň podotkol, že v utorok má do Moskvy na rokovania pricestovať nemecký kancelár Olaf Scholz.

Ruský minister obrany oznámil, že časť ruských manévrov sa čoskoro skončí

Časť ruských vojenských cvičení, ktoré sa v súčasnosti konajú v rôznych častiach krajiny na súši i na mori, ako i v Bielorusku, sa chýli ku koncu. Oznámil to v pondelok ruský minister obrany Sergej Šojgu, informovala agentúra Interfax.

"Časť vojenských cvičení sa blíži ku svojmu koncu, časť sa skončí v blízkom čase," uviedol Šojgu počas stretnutia s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. "Cvičenia prebehajú takmer v celom Západnom vojenskom okruhu, zúčastňujú sa na nich prakticky všetky flotily — a to v Barentsovom mori, Čiernom mori, Baltskom mori... Zúčastňujú sa na nich vojská prakticky všetkých vojenských okruhov," pokračoval šéf rezortu obrany.

Galéria fotiek (2) Sergej Šojgu

Zdroj: SITA/AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Ruská armáda spustila v uplynulých týždňoch niekoľko vojenských cvičení. V sobotu sa začali ruské námorné manévre napríklad v Čiernom mori. Na týchto cvičeniach sa zúčastňuje vyše 30 ruských vojenských plavidiel, ako i vzdušné a pobrežné sily. Počas cvičení budú jednotky nacvičovať obranu polostrova Krym, ktorý Rusko anektovalo v roku 2014. Ruská armáda oznámila, že v súvislosti s týmito manévrami uzatvára pre lodnú dopravu dve oblasti v Čiernom mori a jednu oblasť v Azovskom mori, a to od 13. do 19. februára.

Minulý týždeň 10. februára sa začali spoločné rusko-bieloruské vojenské cvičenia Spojenecké odhodlanie 2022, ktoré sa konajú na území Bieloruska. Tieto cvičenia trvajú do 20. februára a Moskva i Minsk už skôr potvrdili, že sa po ich ukončení ruskí vojaci vrátia na miesta svojho trvalého umiestnenia.

Ruské ministerstvo obrany tiež 20. januára informovalo o začiatku rozsiahlych námorných cvičení vo viacerých vodách morí, ktoré obklopujú ruské územie, i v Tichom a Atlantickom oceáne. Na týchto cvičeniach sa zúčastňuje približne 140 plavidiel a vyše 10.000 ruských vojakov. Okrem toho ruská armáda informovala aj o plánovaných pohyboch ruských vojenských plavidiel vo vodách Stredozemného mora.