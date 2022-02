Nemecko je odhodlané naďalej pomáhať Ukrajine: Scholz apeloval na Moskvu

Scholz reportérom povedal, že "žiadna krajina na svete" neponúkla za uplynulých osem rokov viac ekonomickej pomoci Ukrajine než Nemecko, ktoré jej poskytlo dve miliardy dolárov. To podľa neho urobilo Kyjev "odolnejším a nezávislejším voči zahraničným vplyvom". "Môžem vás uistiť, že sme odhodlaní pokračovať v tejto podpore," povedal nemecký kancelár po rokovaniach s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.

Scholz zároveň dodal, že Ukrajina dostane neviazaný úver vo výške 150 miliónov eur navyše k ďalším 150 miliónom eur, ktoré jej ešte neboli vyplatené, informovala agentúra DPA. Nemecký kancelár tiež vyzval Rusko, aby akceptovalo snahu Západu o rozhovory o zmiernení napätia ohľadom Ukrajiny. Scholz novinárom v Kyjeve povedal, že pre hromadenie ruskej armády na ukrajinských hraniciach neexistuje "žiadne rozumné opodstatnenie", a apeloval na Moskvu, "aby prijala existujúce ponuky na dialóg".

Rokovanie trvalo takmer dve hodiny

Zelenskyj a Scholz rokovali takmer dve hodiny, teda dlhšie, ako sa plánovalo. Nemecký kancelár podotkol, že jeho návšteva Ukrajiny prichádza vo veľmi vážnych časoch, a zopakoval, že Nemecko stojí na strane Kyjeva.

Scholz ďalej uviedol, že v súčasnosti nie sú plány na prijatie Ukrajiny do západných aliancií, akou je napríklad NATO. "Preto je trochu zvláštne pozorovať, že ruská vláda robí predmet veľkých politických problémov z niečoho, čo prakticky nie je na programe," podotkol. "To je napokon výzva, ktorej vlastne čelíme. Že niečo, čo v súčasnosti vôbec nie je problém, sa stáva problémom," dodal nemecký kancelár, ktorý má na utorok naplánovanú cestu do Moskvy na rozhovory s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

Ukrajina sa nevzdáva svojho cieľa vstúpiť do NATO

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok uviedol, že Ukrajina sa nechystá vzdať svojho cieľa týkajúceho sa vstupu do Severoatlantickej aliancie (NATO). Informovali o tom agentúry AFP, Reuters a RIA Novosti.

"Nevyslali sme žiaden signál, že členstvo v NATO nie je naším cieľom... Myslím si, že by sme mali pokračovať na ceste, ktorú sme si vybrali... Rozumieme, že členstvo v NATO by zaistilo našu bezpečnosť a teritoriálnu integritu," uviedol Zelenskyj s tým, že nevie, kedy sa táto "cesta" pre Ukrajinu skončí. Ukrajinský prezident tieto slová vyriekol na spoločnej tlačovej konferencii s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom, pričom tiež uviedol, že Ukrajina sa spolieha na podporu Nemecka v otázkach týkajúcich sa svojho plného členstva v Európskej únii.

Reč bola aj o plynovode Nord Stream 2

Ukrajinský prezident tiež médiá informoval o tom, že so Scholzom hovorili aj o plynovode Severný prúd 2 (Nord Stream 2), pričom uviedol, že medzi Ukrajinou a Nemeckom v tejto súvislosti existujú isté "nezhody". "Hovorili sme o bezpečnostných rizikách spojených s Nord Stream 2... Naša pozícia sa nezmenila. Nord Stream 2 v súčasnosti vnímame výlučne cez prizmu energetickej a bezpečnostnej hrozby pre nás i región," uviedol Zelenskyj, ktorý tento plynovod označil za "geopolitickú zbraň".

Prezidentova rodina ostáva naďalej na Ukrajine

Ukrajinský prezident počas tlačovej konferencie okrem toho označil za "chybu" rozhodnutie niektorých krajín stiahnuť z Ukrajiny svojich diplomatov. Zároveň v tejto súvislosti zdôraznil, že jeho rodina ostáva naďalej na Ukrajine.

"Moja rodina je vždy so mnou, vždy s Ukrajinou. Ja som prezident a moja manželka nie je iba manželkou, je prvou dámou. Moja rodina musí ísť príkladom iným rodinám pri tom, ako sa majú správať... Je to veľmi dôležité pre krajinu i spoločnosť," uviedol Zelenskyj. Reagoval tak na správy médií o tom, že jeho rodina opustila krajinu.