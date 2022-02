Británia odkázala svojim občanom na Ukrajine, aby neočakávali vojenskú evakuáciu

LONDÝN - Britskí občania, ktorí sa rozhodnú zostať na Ukrajine, by v prípade vypuknutia konfliktu s Ruskom nemali očakávať vojenskú evakuáciu. V rozhovore pre spravodajskú stanicu Sky News to v sobotu uviedol námestník britského ministra obrany James Heappey.

"Britskí občania by mali okamžite akýmikoľvek možnými dopravnými prostriedkami opustiť Ukrajinu a nemali by očakávať, že bude možnosť vojenskej evakuácie, ako boli toho svedkami v lete v Afganistane," povedal Heappey.

Britské ministerstvo zahraničných vecí odporučilo v piatok Britom, aby necestovali na Ukrajinu. Britských občanov, ktorí už na Ukrajine sú, zároveň vyzvalo, aby odišli čo najskôr, pokým majú k dispozícii prostriedky bežnej komerčnej dopravy. Podľa agentúry Reuters Heappey povedal, že akékoľvek rozhodnutie o diplomatickej prítomnosti Británie na Ukrajine zatiaľ nepadlo.

Britský minister obrany Ben Wallace v piatok oznámil, že britskí vojaci vyslaní na Ukrajinu na výcvikové účely sa čoskoro vrátia. Heappey v tejto súvislosti podotkol, že na Ukrajine nebudú prítomné žiadne britské jednotky, ak dôjde ku konfliktu s Ruskom. Americký prezident Joe Biden a ruský prezident Vladimir Putin plánujú v sobotu absolvovať telefonický hovor. Dochádza k nemu v čase zvyšujúceho sa napätia medzi Ruskom a Západom. Rusko zhromaždilo pri svojich hraniciach s Ukrajinou viac ako 100.000 vojakov. Západné mocnosti otvorene hovoria o tom, že Kremeľ sa chystá na inváziu.

So šéfom Kremľa by mal v sobotu telefonicky hovoriť aj francúzsky prezident Emmanuel Macron. V spojitosti so snahou odvrátiť ruskú inváziu na Ukrajinu budú spolu v sobotu hovoriť aj americký minister zahraničných vecí Antony Blinken a jeho ruský náprotivok Sergej Lavrov.