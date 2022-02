VIDEO konfliktu na rodičovskom združení: Otec školáka si odmietol nasadiť rúško, tvrdý zásah ochranky

NEW YORK - Malo to byť pokojné zasadnutie školskej rady. To by však platilo len vtedy, ak by všetci dodržiavali platné opatrenia. Jeden rodič však vstúpil do budovy bez rúška a odmietol si ho nasadiť počas rodičovského združenia. Nasledovalo upozornenie a potom aj potýčka s ochrankou.

Incident sa odohral v utorok 9. februára v štáte New York. Dave Calus bol vykázaný zo zasadnutia školskej rady, pretože porušoval platné opatrenia. Ústa ani nos nemal prekryté ochranným rúškom. Keď si to všimla ochranka, najprv ho na to upozornila. Keď nejavil záujem o spoluprácu, snažili sa ho z miestnosti vyhodiť násilím.

Celá situácia bola zaznamenaná na videu. Calus najprv ochranke poďakoval za to, že ho upozornila na nutnosť nosenia rúška. No napriek tomu si ho nenasadil. "Nerozumiete mi, musíte si ihneď nasadiť ochranné rúško," hovorí člen ochranky. Muž nereagoval a len sedel na mieste. Ochrankár teda prišiel k nemu a odtiahol ho so stoličkou na koniec miestnosti. Calus sa ho pokúšal premôcť, no ten ho napokon vytlačil cez zadné dvere von. "Čo to robíte?! To je napadnutie," kričala žena, ktorá všetko nakrúcala na mobil.

K incidentu došlo deň predtým, ako guvernérka štátu New York Kathy Hochulová zrušila povinné nosenie rúšok v baroch a reštauráciách. Odvoláva sa na pokles prípadov ochorenia COVID-19 o viac ako 93 percent. Pre školy a iné štátne zariadenia však povinné nosenie rúšok zostalo v platnosti.

Po incidente bol otec dvoch synov vyšetrený v nemocnici, no žiadne zranenie neutrpel, informuje denník The New York Post. Uviedol, že pri vstupe do budovy dostal masku. "Nasadil som si ju pri vstupe, no potom som si ju dal dole. Školská rada rozdelila rodičov. Tí, ktorí nemali alebo nechceli rúško, sedeli v triede a zasadnutie sledovali cez live video." Calusa vraj zákrok ochranky neprekvapil. Zasadnutia rady sa chcel podľa vlastných slov zúčastniť preto, aby ju konfrontoval ohľadom zavedených pravidiel na škole. Incident je v štádiu vyšetrovania.