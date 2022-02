Vyriešenie záhady Putinovho DLHÉHO STOLA: Tohto sa bál francúzsky prezident!

MOSKVA - Rokovanie medzi Emmanuelom Macronom a Vladimírom Putinom v Moskve vyvolalo viacero otázok najmä pre štyri metre dlhý stôl, za ktorým sedeli politici každý na jednom konci. Bolo to nutné, alebo išlo skôr o ukážku ruskej odlišnosti? Nehľadajte za tým žiadne konšpirácie. Stôl musel byť tak dlhý kvôli opatreniam a neochote spolupráce francúzskej hlavy štátu.

Nejedného užívateľa zaujali zábery Macrona s Putinom, ako pri rokovaní o ukrajinskej kríze sedia na opačných koncoch veľmi dlhého stola. Podľa niektorých diplomatov sa snažil Putin dať svojmu francúzskemu náprotivku najavo, kto na medzinárodnej scéne ťahá za kratší koniec. Stôl bol pre rozhovor dvoch ľudí tak neobvykle dlhý, že na sociálnych sieťach okamžite odštartoval vlnu vtipných obrázkov a videí.

Dve možnosti

Celá udalosť sa však už vysvetlila, informovala agentúra Reuters. Francúzsky prezident dostal na výber medzi dvoma možnosťami: buď absolvuje PCR test od ruských zdravotníkov a bude sa k ruskému prezidentovi môcť priblížiť, alebo sa bude musieť zmieriť s veľkými hygienickými rozostupmi. "Veľmi dobre sme tomuto odkazu porozumeli. Znamenalo to žiadne podanie si rúk a dlhý rokovací stôl kvôli rozostupu. Nemohli sme však pripustiť, aby sa im dostala do rúk prezidentova DNA," vyjadril sa nemenovaný francúzsky zdroj.

Nikde sa však neuvádza, čo by ruská strana mohla spraviť s Macronovou vzorkou DNA. Riziko zneužitia informácií obsiahnutých v DNA však reálne existuje. Z genetického hľadiska je možné zistiť zdravotný stav alebo napríklad to, či má človek (alebo jeho deti) predispozície na určité choroby. Takéto informácie by bolo možné využiť napríklad na politické vydieranie.

Testy u francúzskeho lekára

Macron pred odletom do Moskvy podstúpil PCR test a po príchode do Ruska antigénny test, ktorý však vykonal jeho osobný lekár. "Rusi nám oznámili, že Putin musí byť od okolitého sveta izolovaný a opatrenia v prípade stretnutia s ním sú veľmi prísne," uviedol jeden z členov francúzskej delegácie.

Nie každý politik sa ale obáva, že by Rusi zneužili jeho DNA. Vo štvrtok prijal Putin prezidenta Kazachstanu Kasyma-Žomarta Tokajeva. Obe hlavy štátov si potriasli rukou a sedeli blízko seba. Obrí stôl z pondelkového rokovania tak už nebol potrebný. Na začiatku februára zasadol na rovnaké miesto ako Macron aj maďarský premiér Viktor Orbán, ktorý nad veľkosťou Putinovho stola vyjadril obdiv. "V živote som pri tak dlhom stole nesedel," povedal.