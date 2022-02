Brutálny útok psa na chlapca: Roztrieštil mu rebrá! Absurdná obhajoba Jaroslava, ktorý ho venčil

PRAHA - Za vážne zranenie, ktoré utrpel chlapec po útoku od psa, poslal súd obvineného Jaroslava Pasteliaka do väzenia na desať mesiacov. Kríženec tzv. bojových plemien minulý rok na pražskom Petříne prehryzol dieťaťu hrudník a spôsobil mu trieštivé zlomeniny rebier.

Jaroslav Pasteliak (58), ktorý psa venčil, sa na pondelňajšie súdne pojednávanie nedostavil. Už predtým uviedol, že pes mu nepatrí a obvinenie poprel. Jeho obhajkyňa argumentovala, že matka si mala chlapca lepšie strážiť. Verdikt ešte nie je právoplatný.

Mastná pokuta a zákaz držania zvierat

Súd obvinil Pasteliaka z nedbanlivosti a ťažkého ublíženia na zdraví. Podľa očitých svedkov nebol pes v čase incidentu na vôdzke a Pasteliak nerobil v prvej chvíli nič pre to, aby psa od dieťaťa odtrhol. Súčasťou trestu je päťročný zákaz držania či chovu zvierat, čím súd v podstate vyhovel návrhu štátnej zástupkyne. Odsúdený má navyše uhradiť zranenému chlapcovi 508 000 českých korún (cca 20 000 eur) a ďalších 317 000 korún (13 000 eur) má vyplatiť zdravotnej poisťovni.

Pasteliak venčil psa Thora 1. apríla 2021 pri hornom stanovišti petřínskej lanovky. Matka napadnutého chlapca na súde vypovedala, že jej štvorročný syn si zviera nevšímal a hral sa na zemi s lístím. Kríženec plemena pitbulteriér a american bully sa však náhle zahryzol do boku dieťaťa a pohrýzol ho aj na hlave. Záchranárov privolali okoloidúci. Päťdesiatosemročný Jaroslav muž z miesta činu utiekol aj so psom a na polícii sa prihlásil až neskôr. Chlapec skončil v nemocnici, kde ho museli operovať. Podľa matky mu zostalo osemnásť jaziev. Na súde svedčil aj cvičiteľ Thora, ktorý vypovedal, že zviera nebolo a stále nie je agresívne a že bez problémov reaguje na povely. Útok označil za skrat. Najúčinnejším riešením, ako podobným incidentom zabrániť, by podľa cvičiteľa bolo, keby pes nosil košík.

Štátna zástupkyňa pôvodne pre mužov žiadala podmienku. Kvôli prístupu k celej veci ale návrh zmenila na nepodmienečné odňatie slobody. Obhajkyňa Denisa Soukup Hrušáková vyhlásila, že u jej klienta úplne chýba zavinenie. Požadovala ho zbaviť obžaloby z toho dôvodu, že sa vôbec nepreukázalo, že sa daný skutok stal. "Matka evidentne zanedbala dohľad nad poškodeným. Stála od neho príliš ďaleko a odviedla ho do oblasti, kde je povolené voľné pobehovanie psov," vyhlásila. Proti tomu sa však štátna zástupkyňa ohradila, podľa nej to nie je pravda.